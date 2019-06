Hurghada, un “todo incluido” en el Mar Rojo

Hurgada es una importante ciudad turística de Egipto, situada en la costa del mar Rojo. Es la tercera ciudad más poblada del país a pesar de que fue fundada a principios del siglo XX. Paraíso de navegantes, submarinistas, buceadores y en general de los amantes de los deportes naúticos, se extiende unos 36 kilómetros a lo largo de la costa. Lo que hace unos años era un pequeño pueblo de pescadores, hoy cuenta con 248.000 habitantes y un aeropuerto internacional con tráfico regular de pasajeros hacia y desde El Cairo y conexiones directas con varias ciudades europeas. El complejo Hurghada es uno de los destinos habituales de los turistas egipcios, así como, de ciudadanos europeos, sobre todo de italianos y alemanes. La temperatura media ronda los 30 grados centígrados la mayor parte del año y gracias a este clima benigno, son muchos los turistas que huyendo del frío de sus lugares de origen, eligen la ciudad para pasar sus vacaciones de Navidad y Año Nuevo . Sus aguas claras y tranquilas y sus playas de arena fina, la han convertido, junto con Maldivas, en uno de los sitios turísticos más populares del mundo. Es otro de los paraísos de los amantes del buceo y el snorkel. La ciudad está repleta de diveshops donde se puede contratar inmersiones. El plan habitual es una inmersión por la mañana y otra por la tarde. Los sitios de buceo alrededor de Abu Ramada Island, Giftun Kebir y Giftun Soraya son los más populares. Pero también se pueden visitar pecios como el de El Mina o el Rosalie Moller. Y como la globalización también alcanza a las formas de hacer turismo, la fórmula del “todo incluido” también ha llegado al Mar Rojo. Un todo incluido de lujo, para no tener que procuparnos de nada por unos días. Y si viajas con los peques, todo preparado para que disfruten como locos con todas las comodidades. Disponen hasta de clínica por si acaso. Con niños...ya sa sabe. El Old Palace Resort de Hurghada ofrece un pequeño pedazo del paraíso en el centro turístico del Mar Rojo. Situado sobre la arena blanca de una larga playa de esta costa idílica, es un escenario espectacular para una escapada inolvidable. Unas vacaciones para bucear y tomar el sol. Y hay muchas formas de disfrutar del Resort y de sus alrededores naturales. Los viajeros mas inquietos pueden hacer safaris por el desierto, visitas a los bazares locales y excursiones al cercano Parque Nacional de Giftun Island, el Museo de vida Marina, el Zoco, la Zona de Hurghada Marina, Luxor, El Cairo y los Monasterios de St. Paul y St. Anthony. Después de un día de turismo, podrá relajarse en una de las muchas piscinas, disfrutar del spa del hotel o descansar en el Al Khan Coffee Bar . Con una excelente selección de restaurantes a nuestra disposición, siempre habrá uno que se adapte a lo que nos apetezca, ya sea una cena a la luz de las velas o una comida italiana con la familia. Productos frescos y cocina internacional, o bien especialidades Alkasr. Y puedes ver a los chefs en acción en las estaciones de cocina en vivo. Por lo que respecta al alojamiento, las 292 habitaciones de Old Palace Resort han sido diseñadas con el máximo cuidado, amplias y confortables, con un rincón de estar y una zona de terraza y todas están a solo unos pasos de la piscina al aire libre. Los servicios de la habitación incluyen balcón o terraza, aire acondicionado, TV con canales vía satélite, Té y café bandeja con tetera, Internet de alta velocidad y Sofás cama en las habitaciones superiores, las suites y los chalets. Precios desde 533 euros una semana por habitación doble estándar sin desayuno. Con la fórmula del “Todo incluido" el desayuno, el almuerzo y la cena en el restaurante del hotel The Old Palace Resort El Kasr. Para aperitivos, junto a la piscina, encontrarás mini bocadillos durante toda la mañana en el Breeze Bar Sea de la piscina principal y helados por la tarde. Bebidas alcohólicas locales, cócteles y refrescos están disponibles en una variedad de períodos de tiempo en uno de los tres bares del hotel durante el día y después de la puesta del sol más allá de la noche. Para unas vacaciones perfectas, en pareja o en familia, el hotel pone a nuestra disposición Spa & Health Club con sauna, baño de vapor, Gimnasio y Masajista. Equipo de animación Aqua Center, centro de buceo, safari, voleibol de playa, calefacción y agua durante el verano, piscina climatizada y jacuzzi al aire libre, Club de Niños, billar, dardos, mesa de ping pong, Limusinas, Shuttle Bus Services de la Marina de Hurghada al centro de la ciudad, clínica, peluquero, alquiler de bicicletas, Centro de negocios, WIFI en el vestíbulo e Internet Corner. Disfruta del todo incluido en un cinco estrellas de lujo a 18 Kilómetros de South Hurghada International Airport, 22 Kilómetros de South Hurghada City Center, a 475 Kilómetros del El Cairo y 250 Kilómetros de Luxor.