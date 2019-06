El huerto Urbano más grande del mundo en un hotel

El Hotel Wellington es un hotel de lujo, situado en pleno barrio de Salamanca en Madrid, a escasos 100 metros del Parque del Retiro. Un hotel con historia, que se adapta a los tiempos y que se renueva día a día. Tanto que fue su presidente D. Manuel Moratiel, quien tuvo la idea de crear y ampliar la carta de su restaurante con las últimas tendencias de otras ciudades como París o Nueva York. Del huerto a la mesa, una nueva tendencia que acerca a los clientes a los sabores y a las texturas más auténticas de los alimentos. Una tendencia que el Hotel Wellington a llevado a cabo ampliando sus espacios y su carta gastronómica con el Huerto Urbano Más Grande del Mundo en la azotea de un hotel. No ha sido fácil ya que la operativa era complicada pero se planifico con detalle y finalmente el huerto superó todas las dificultades. En la azotea hay ahora 14 parcelas de cultivo ecológico con todo berenjenas, pimientos, cardo rojo, tomates negro Floren, borrajas o guisantes de lágrima. Más de 4200 unidades y 35 variedades de plantas ecológicas, cultivadas sin fungicidas ni pesticidas y que ocupan 300 metros cuadrados de huerto. El abono es orgánico y el huerto se cuida con esmero.Un espacio con unas vistas impresionantes sobre los tejados de Madrid. Y no solo eso, el Huerto Urbano más Grande del Mundo en la Azotea de un Hotel, ha permitido inaugurar el restaurante Las Raíces del Wellington, un espacio gastronómico con una atractiva carta de platos cocinados con las mejores verduras de su propio huerto. nUn espacio que llega para complementar la espectacular ofreta gastronómica de este hotel que cuenta con dos de los mejores restaurantes de la capital: El japonés Kabuki y el resturante vasco Goizeko. Este hotel de lujo en Madrid ofrece 255 habitaciones y suites insonorizadas y equipadas con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV interactiva de pantalla plana y baño de mármol con albornoz y zapatillas. Piscina al aire libre en el centro de la capital con un amplio espacio con tumbonas y solárium. Le Max Wellness Club Wellington & SPA by Clarins, el primer centro ubicado en un hotel que ofrece los exclusivos tratamientos de la prestigiosa firma francesa, toda una revolución. El hotel Wellingyon ha creado un refugio de paz y relajación. 800 m2 de SPA con hidromasaje, fuente de hielo, ducha de sensaciones y contraste, baño de vapor, sauna y área de relajación. Además sala de entrenamiento, con servicio de personal training, fitness y Pilates, todo equipado con los últimos avances en Technogym. El hotel se halla a solo 5 minutos a pie de la zona de tiendas de la Milla de Oro de la capital, y muy cerca del Museo del Prado y del Museo Thyssen Bornemisza. La estación de metro de Retiro se encuentra a tan solo 250 metros. Un hotel en el que a lo largo de la historia se han alojado personalidades como Gene Kelly, Xavier Cugat, Graham Greene, Ernest Hemingway, Severo Ochoa o los Duques de Wellington. Actores Adrien Brody y Matt Damon, el Presidente de la República francesa Nicolás Sarkozy o el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus. Y que con vocación torera a día de hoy sigue alojando a toreros de la talla de Paco Camino, Manuel Benitez “El Cordobés”, El Niño de la Capea, Finito de Córdoba, Cesar Rincón, Dávila Miura, “El Cid”, Sebastián Castella, o el prometedor Alejandro Talavante. Los toros en Madrid son siempre un aconteciemineto en el hotel.