5 hoteles con encanto en Sevilla

Cuando el misticismo de la Semana Santa se va diluyendo y el olor a incienso apenas se huele en el ambiente, la ciudad da la bienvenida a la primavera con su Feria de Abril, su color, su alegría, sus casetas y su música. Hispalis para los romanos. Isbiliya para los árabes, Sevilla para todos. Su encanto la ha convertido en una joya que suma arquitectura árabe, romántica con construcciones más vanguardistas. Si no las visitado nunca, apúntate estos imprescindibles que no podrás perderte: la Catedral, subir a la Giralda, el Real Alcázar (con tu entrada, también podrás acceder al Antiquarium, el museo de restos romanos) y la Iglesia del Salvador. Además, pasear por el encantador Barrio Santa Cruz, llegar a la Antigua Fábrica de Tabacos, luego a la imponente Plaza España y escaparte por el Parque María Luisa. Y de repente, entre tanta historia, la modernidad pega un vuelco paisajístico y muestra el Metropol Parasol, más conocido como las "Setas de la Encarnación", del arquitecto alemán Jürgen Mayer. Ideal para tomar unas imágenes espectaculares especialmente de noche. Y entre visitas y fotos, hay que dejar espacio a su gastronomía. Saborea su gazpacho refrescante y ese pescaíto frito imperdible, mientras disfrutas de un poco de flamenco y esa pasión particular de los sevillanos. Deja que la ciudad te cautive a través de su arte y su música, porque ha sido la inspiración de más de 150 óperas como Carmen, El Barbero de Sevilla, las Bodas de Fígaro o la Fuerza del Destino. ¿Más? Si vas con peques, Sevilla te ofrece muchas alternativas para descubrir la ciudad a través de una aventura. Tanto por hacer, tanto por ver y tanto por disfrutar. Planifica tu escapada a Sevilla a través de esta selección de hoteles con encanto, que te darán un motivo más para enamorarte de esta ciudad.