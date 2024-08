La historia de la Ermita de Nuestra Señora de Setefilla: su origen y dónde encontrarla

Viajamos hasta la provincia de Sevilla, concretamente a la zona de Lora del Río. Como no podía ser de otra manera, allí encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente especiales y de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos en la Ermita de Nuestra Señora de Setefilla.

Esta edificación está situada junto al Castillo de Setefilla, conocido por ser una impresionante fortaleza musulmana. Cabe destacar que ésta aparece mencionada por el Rey Alfonso X con el nombre de Sitre Fillas o Setefilia.

En cuanto a la Ermita de Nuestra Señora de Setefilla, se encuentra a 12 kilómetros de la población y está dedicada a la patrona de la villa. Además, debemos tener en cuenta que se trata de una amplia construcción de estilo mudéjar que nos hace viajar al siglo XV, pero que se reconstruyó en el siglo XVIII. Una de las intervenciones más conocidas tuvo lugar en el año 1709, y todo porque se derrumbó como consecuencia de un huracán.

Si hablamos de sus características, esta Ermita dispone de nada más y nada menos que tres naves que están perfectamente separadas por pilares y cubiertas, que tienen una estructura de madera. No podemos dejar de mencionar la capilla mayor, que cuenta con un tramo con cúpula sobre pechinas, así como otro con bóveda de cañón que llaman poderosamente la atención.

Ermita de Nuestra Señora de Setefilla | Imagen de Elias zamora en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

En cuanto al templo en sí, tiene dos portadas de estilo moderno. Por un lado la que está situada en el muro de los pies y, por otro, la de la nave de la epístola. El altar mayor, uno de los puntos fuertes de esta Ermita de Nuestra Señora de Setefilla, es una obra que se realizó en el año 1730. Es de un solo cuerpo, pero cuenta tanto con estípites como con columnas salomónicas.

En este altar mayor no solamente encontramos la imagen de Nuestra Señora de Setefilla, sino que también podemos ver las esculturas tanto de San José como de Santa María Egipcíaca. Respecto a la titular de esta ermita, debemos saber que se trata de una copia de una talla tardogótica que fue destruida en 1936. Es importante mencionar que en el retablo colateral izquierdo se sitúa la escultura de San Antonio de Padua que data de la segunda mitad del siglo XVII.

Sea como sea, es más que evidente que estamos ante una construcción que no deja absolutamente indiferente a nadie, por diversas razones. Entre ellas, por su historia, su cultura y su arquitectura. Es una visita más que obligada si has tomado la decisión de poner rumbo a la provincia de Sevilla, y más concretamente a la zona de Lora del Río. Un templo de ensueño que provoca que, todo aquel que lo visita, se quede completamente sin palabras. ¡No dejes pasar la oportunidad de conocer la Ermita de Nuestra Señora de Setefilla en primera persona! Estamos completamente convencidos de que no te decepcionará.