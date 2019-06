Galicia de pazo en pazo

Sus hórreos de piedra, bosques mágicos y espirituosos caldos la delatan. Entrar en Galicia es hacerlo en un mundo claramente definido por su entorno, poético, casi místico y verde a rabiar. Cuando el viajero se adentra en sus pueblos, lo hace al mismo tiempo en sus leyendas –infinitas y bellas-, de ahí ese sentimiento de dulce morriña cuando llega el momento de partir. Galicia te atrapa, te embelesa y te lleva con ella a descubrir parajes de cuento que, sólo en sus tierras, alcanzan un sentido incomprensiblemente racional. Dentro de su cautivadora historia rural nos topamos con los señoriales y distinguidos pazos, palacetes gallegos donde habitaban entre los siglos XIII y XIX nobles e hidalgos, propietarios de las tierras colindantes. Si en un primer momento adquirieron matices defensivos, luego se convirtieron en símbolos de aquel señorío feudal y espacio de explotación agrícola, como también lo fueron las haciendas que pueblan muchos países tropicales. Este particular viaje por aquella Galicia de otro tiempo estará definido por algunos de sus pazos más emblemáticos, que nos permitirán recorrer buena parte de la geografía gallega. Visitaremos las tierras de Valdeorras gracias al Pazo do Castro, llegaremos hasta Celanova para conocer de cerca el sereno Pazo de Bentraces, a continuación, tomaremos la carretera hacia la costa pontevedresa para maravillarnos, primero, con el majestuoso Pazo da Touza en Nigrán, después, con el ajardinado Pazo de Oca, propiedad de los duques de Medinaceli. Por último, descubriremos el Pazo de Quinteiro de Cruz en Ribadumia y su hermosa Ruta de la Camelia, y terminaremos este singular tour pazego en Torre do Río, un antiguo complejo textil a la orilla del río Umia.