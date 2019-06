Formentera, el último paraíso del Mediterráneo

Formentera es el último paraíso del Mediterráneo, una isla que ha sabido preservar su medio ambiente con una filosofía de conservación y protección que incluye más del 70% de su territorio, sus playas y sus aguas cristalinas. Una de las Islas Baleares más desconocidas y que sigue siendo una auténtica joya virgen. Solo se puede llegar a Formentera en barco desde Ibiza, lo que la ha mantenido fuera del circuito del turismo de masas. Eso y su política de respeto por la naturaleza han convertido a esta isla en uno de los últimos refugios del Mediterráneo. Formentera es una isla para disfrutar libremente en sus más de 20 kilómetros de playas de arena blanca y aguas limpias y transparentes, que se mantienen así gracias a la pradera de posidonia que rodea la isla, una depuradora natural que permite la sedimentación de la arena en el litoral. Una auténtica selva submarina que ha sido declarada, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fitur es un escaparate para promocionar esta pequeña isla que tiene mucho que ofrecer. Formentera es igual a descanso, paz, tranquilidad, libertad, familia y actividades. La reina del Turismo Activo presenta una amplia gama de posibilidades para todos desde el Parque Nacional de Ses Salines de Ibiza y Formentera al norte de la isla, hasta la Reserva Marina de Es Freus d’Eivissa i Formentera, un área recomendada para la práctica del submarinismo. Como curiosidad en el fondo marino de la isla, se encuentra la mayor pradera de posidonia oceánica del Mediterráneo, 700 kilómetros cuadrados en los que se encuentra el mayor ejemplar de posidonia que se conoce, de 8 kilómetros de longitud y 100.000 años de antigüedad. Otras actividades al aire libre son el Kayaking en embarcaciones idividuales o dobles, el Windsurf y los deportes naúticos. Formentera cuenta también con 12 circuitos verdes señalizados para la práctica del senderismo y como novedad, en las oficinas de turismo puedes solicitar bastones gratuitos para la práctica del Nordic Walking, una modalidad que llega del norte de Europa y que consiste en caminar utilizando estos bastones que nos hacen andar de una forma más ergonómica y saludable. Una actividad perfecta para descubrir el patrimonio, el paisaje, la belleza y los rincones más maravillosos de esta pequeña isla. Las rutas a caballo son también un aliciente. No importa el nivel, desde el Centro Hípico la oferta incluye desde principiantes hasta recorridos más intensos para jinetes experimentados. Pero si por algo destaca esta isla es por sus maravillosas playas, kilómetros en los que perderse y relajarse al sol. Impresionantes, vírgenes y de una belleza increíble. Playas que atraen a quienes quieren disfrutar de un paraíso en el Mar Mediterráneo. Formentera es ideal para viajar en familia o con amigos, un rincón en el que desconectar de verdad pero que ofrece también una vida nocturna relajada y exclusiva. Nada como tomar algo en un Chill out a la orilla del mar. Desde la larga lengua de arena que se estrecha de sur a norte de Es Trucadors, a la playa de Es Cavall d’en Borrás y la de Illetes, la más visitada por arena blanca y fina. A Migjorn el otro gran arenal de la isla, cinco kilómetros de playa en forma de media luna al sur de Formentera, la más solicitada por los locales y las familias, o el Caló des Mort de roca caliza con sus singulares casetas varadero que guardan embarcaciones de pesca, playas en las que disfrutar del verano a tu aire. Y no puedes dejar de acercarte a sus faros, las mejores vistas de la isla y del horizonte las encontrarás en el faro de Barbaria, rodeado de un impresionante paisaje rocoso, que es además el punto más meridional del archipiélago balear, y el faro de la Mola situado en uno de los enclaves más espectaculares de Formentera. Formentera se presenta en Fitur 2015 como un paraíso auténtico.