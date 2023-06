Las Fiestas del Capitán de Frías son de las más antiguas de España

Cuenta la historia que el 12 de mayo de 1435 el rey Juan II concedía a la localidad de Frías el título de ciudad, un título que todavía conserva y que la convierte en la ciudad más pequeña no sólo de España sino de Europa (porque por número de habitantes no podría tener tal consideración puesto que no tiene más que 300 habitantes, la mantiene por decisión real); cuenta también la historia que unos años más tarde, concretamente en 1446, Frías fue entregada al conde de Haro, don Pedro Fernández de Velasco, en un intercambio por la noble villa de Peñafiel. Frías pasó así de ser una ciudad privilegiada por el rey a estar sometida a un noble que llegó con el ánimo de esquilmarlos a golpe de impuestos.

Puente. Frías | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Los ciudadanos de Frías aguantaron unos años las inclemencias del conde de Haro pero en 1450 se sublevaron contra él una heroica revuelta que acabó con Frías sitiada al más puro estilo numantino; dos meses duró el asedio y terminó de mutuo acuerdo, con cesiones por ambas partes pero, al final, los ciudadanos de Frías se salieron con la suya porque pasaron a ser un señoría de la familia Velasco y, años más tarde, volverían a recibir privilegios reales: los Reyes Católicos craron el ducado de Frías de modo que la ciudad volvía a gozar de la protección y el favor real.

Frías | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Frías podría ser uno de los pueblos más bonitos de España pero no puede formar parte de esa lista porque sigue siendo a día de hoy una ciudad, una ciudad tan bonita como los pueblos más bonitos y con unas fiestas tan notables que don de Interés Turístico Regional. Unas fiestas a cuenta de las que te contamos hoy la historia de Frías porque en ellas se rinde homenaje al joven que capitaneó a los ciudadanos de la ciudad contra el conde de Haro.

La fiesta comienza el viernes 23 de junio, el sábado 24 hay bailes tradicionales y se elige al Capitán, que ha de superar la prueba del revoloteo de la bandera entre todos los aspirantes; el domingo es el día grande y la fiesta comienza bien temprano, antes incluso de que salga el sol: danzantes y gaiteros toma las calles, se lanza cohetes, se celebra la Misa del Capitán, se pasea al Capitán en procesión, procesionan también caballos enjaezados, gentes vestidas de época... la procesión llega hasta el puente medieval y luego regresa a la ciudad.

Fiestas del Gran Capitán. Frías | Imagen cortesía de Turismo de Burgos

Claro que las Fiestas del Gran Capitán son sólo una excusa para visitar Frías, una ciudad como un pueblo, famosa por sus calles empedradas y libres de coches, por sus soportales de madera, sus casas blasonadas y también colgadas, su puente medieval, su castillo medieval, el recinto amurallado, varias iglesias románticas, casas palaciegas...