Festival de Sitges: una ventana al cine fantástico y de terror

Sitges es un pueblo costero en la comarca del Garraf de Barcelona. Privilegiado, bañado por el Mediterráneo, con un clima suave y soleado, es uno de los mejores destinos para una escapada de otoño. Pasear por su Paseo Marítimo con sus palacetes indianos a un lado y el mar al otro, sus 4 kilómetros de playa, sus amplios parques, el centro histórico, el puerto deportivo, los museos, la oferta de ocio y su rico patrimonio en edificios neoclásicos y modernistas, es un auténtico placer. Sitges es, sin duda, uno de los lugares más atractivos del Mediterraneo. Un destino de lujo para estos últimos meses previos al invierno. Con suerte aún vas a poder tomar el sol y darte un baño. Y ahora la excusa es perfecta. Del 3 al 12 de octubre, se celebra allí el Festival Internacional de Cine de Cataluña, más conocido como el Festival de Sitges. Una cita anual que reune a los amantes del cine fantástico y de terror en esta localidad costera de Barcelona. Una manera de dar a conocer al público las nuevas tendencias y tecnologías aplicadas al cine y al mundo audiovisual. Antonio Banderas recibirá en esta edición el Gran Premio Honorífico por su trayectoria cinematográfica y presentará ‘Autómata’, una de las películas que van a proyectarse y de la que es protagonista, junto a su ya ex mujer Melanie Griffith, dirigida por Gabe Ibáñez. El Festival Internacional de Cinema Fantástico de Catalunya es el primer festival de cine fantástico del mundo y es la manifestación cultural con más impacto mediático de Catalunya. Una sólida trayectoria para un encuentro de exhibición, presentación y proyección del cine fantástico de todo el mundo. Desde el Festval recomiendan leer de que van las películas antes de comprar las entradas, para que no te lleves una sorpresa. El certamen, es uno de los acontecimientos más importantes a nivel mundial en torno a este género cinematográfico. En las diferentes secciones del Festival se presentan los estrenos más esperados junto a los clásicos de siempre en ciclos de homenaje y retrospectivas. También hay pases de cortometrajes y actividades complementarias para los que decidan acudir como la terrorífica “Sitges Zombies Walk”. No te la puedes perder. Es la mayor concentración de zombies en los alrededores de la plaza del Ayuntamiento y de la playa. El momento de dejarte llevar por la fantasia y disfrazarte. La fecha para la Sitges Zombie Walk 2014, el sábado 4 de octubre. El Festival recomienda anotar esta cita en las agendas señalando el día en color rojo sangre. Legiones de zombies en busca de cerebros frescos arrasarán Sitges. El pistoletazo de salida lo dará Jaume Balagueró. ¿Qué tal ser un zombie en busca de vivos por un día? Un Festival de cine, una escapada otoñal a la playa y mucha diversión. Apúntate.