Festival romano de Tarragona

A orillas del mar Mediterráneo, en la Costa Dorada, además de maravillosas playas, la ciudad de Tarragona cuenta con tradición histórica y un patrimonio artístico, de primer orden. Su origen se remonta a la antigua Tarraco romana, capital de la Hispania Citerior Tarraconensis. El Conjunto arqueológico de Tarraco ha hecho que Tarragona sea considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tarragona celebra del 5 al 25 de mayo uno de los festivales más interesantes, TARRACO VIVA, el festival cultural internacional dedicado y especializado en la divulgación histórica de la época romana. Además de conservar y estudiar el Patrimonio Histórico de la ciudad, hay que enseñar a todos el cómo y el por qué del pasado. Esta es la filosofía de sus organizadores. Y todo para que ese legado no se pierda y cobre la importancia que tiene. Tarraco Viva trata de que no se pierda una gran parte del valor cultural y social del legado histórico de la ciudad, el lema es "Historia para todos" Una iniciativa estupenda para niños y también para mayores. El origen de este proyecto, las jornadas Tarraco Viva, se remonta a 1999 cuando se pretendía presentar la candidatura de Tarraco como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y el éxito de aquellas jornadas, hizó que este Festival continuara en el tiempo. Ahora Tarragona, ya es patrimonio mundial, y las jornadas se siguen organizando. Y ya no solo se acerca el público local, también nacional e internacional. El Festival ha adquirido en sus ediciones una gran repercusión. Si te gusta la historia, si quieres saber más sobre nuestro Patrimonio, no dudes en acercarte a Tarragona, la bellísima ciudad del Mediterráneo tiene mucho, mucho que ofrecer. Todo un programa de actividades y representaciones que nos acercarán a la época romana. Tarraco Viva se proyecta también a Europa, porque es uno de los festivales de reconstrucción histórica más conocido y exitoso, y ha inspirado festivales en otras partes del mundo. El bimilenario de la muerte de Augusto, es el distintivo de esta edición de Tarraco Viva. La ciudad no sería la misma sin que este insigne personaje, que fundó el imperio más solido de la antigüedad clásica, no hubiera vivido aquí. Gracias a este emperador, poetas como Virgilio, Floro y Horacio situaron Tarragona en el mundo literario. Por otra parte, la estancia de Augusto en Tarraco con motivo de una larga convalecencia inspira un acto central alrededor del Ara Pacis y una clausura sobre su funeral. Serán veinte días y un programa para todos los públicos, con una gran cantidad de actos, cerca de 800, que se prolongaran tres semanas más, con conferencias, gastronomía, ferias, museos y reconstrucciones históricas que no te puedes perder. Los escenarios serán el Recinto Ferial del Palau de Congressos de Tarragona, convertido en esta edición, en un centro cultural dedicado a Augusto y su época. Y además de las recreaciones históricas, el segundo fin de semana, el sábado 17 durante todo el día y el domingo 18 por la mañana, se programa el Pueri festival Tarracoviva, con talleres, actividades de recreación dirigidas a público familiar, donde los más pequeños podrán participar en las actividades que se han preparado especialmente para ellos. Se lo van a pasar en grande aprendiendo historia. El último fin de semana, viernes 23, sábado 24 y domingo 25 toca el turno a las Ferias y Encuentros: Roma en los Museos del Mundo en los Museos y Yacimientos romanos, Fórum Tarraco empresas de divulgación del patrimonio, Nundinae Feria de programadores y Artifex demostraciones de artesanos de replicas de piezas arqueológicas, además de las actividades de recreación. Y atentos porque se han programado actividades en los espacios Patrimonio Mundial como el Anfiteatro, el Foro Provincial-Pretorio romano, el Circo, las Murallas y el Foro de la Colonia. Si Tarragona bien vale una escapada cultural, ahora es todavía más interesante, viaja a la ciudad cuna del Mediterráneo en su tiempo, en el tiempo de la antigua Roma, y vive este magnífico Festival en familia y con los más pequeños. Imprescindible.