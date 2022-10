Festival de cine de Valladolid: la 67ª edición de la SEMINCI ya está aquí

La Semana Internacional de Cine de Valladolid es uno de los festivales de cine más antiguos de Europa, la primera edición se celebró en 1956. ¿Sabías que su origen era religioso y nacía del interés de tomar el séptimo arte como una forma de transmitir los valores morales católicos? De hecho, su nombre inicial era la Semana de Cine Religioso de Valladolid.

La importancia del certamen fue tal que fue elevándose y la temática cambió; en 1973 se eliminó el carácter religioso del festival y con el paso del tiempo fue consolidándose como uno de los festivales de cine más reconocidos de España y del mundo. La 67ª edición está a punto de comenzar y tenemos una cita ineludible en Valladolid del 22 al 29 de octubre para conocer los mejores estrenos y ver de cerca a la elite cinematográfica mundial desfilar por su alfombra verde.

Cartel SEMINCI 2022 | Imagen cortesía de SEMINCI

Vamos a acercarnos la última semana de octubre a Valladolid y recorrer sus calles como lo hicieran Miguel Delibes, José Zorrilla o Rosa Chacel y descubrir toda la cultura que cabe en ellas; esta vez a través del objetivo de una cámara cinematográfica.

En la sección oficial compiten películas de todas las nacionalidades: estarán representadas Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Irán o Ucrania; también España y EE.UU. tienen su muestra. El festival se inaugura con la española No mires a los ojos, de Félix Viscarret, protagonizada por Juan Diego Botto, una adaptación de la novela Desde la sombra, de Juan José Millás. Se clausura con la película Master Gardener (Maestro jardinero): una sorprendente película estadounidense de Paul Schrader, protagonizada por una grandiosa Sigourney Weaver.

Espiga de Oro | Imagen cortesía de SEMINCI

Además de la programación de cortos y largometrajes, en la Seminci habrá por primera vez un espacio dedicado a Series. Se exhibirán producciones nacionales e internacionales -no competitivas- para televisiones y plataformas. Entre otras podremos ver The Chosen (Los Elegidos), The Dark Heart y las series documentales españolas Pacto de silencio. Santiago Corella “El Nani” y la mafia policial o PornoXplotación, de Mabel Lozano, sobre la trata de blancas y las mafias de prostitución internacional.

Junto con la Sección Oficial de películas y cortos que compiten por llevarse la Espiga, el Festival se estructura en secciones como Tiempo de Historia, DOC. España (documentales), Proyecciones Especiales, Series y el ciclo Mungiu por Mungiu.

Patio de butacas del Teatro Zorrilla. Valladolid | Imagen de CCEGuatemala en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Mungui por Mungiu es una retrospectiva que reúne tres largos y tres cortos del cineasta rumano Chistian Mungiu. Y también exhibirán otras tres películas que le han servido de inspiración elegidas por él mismo. Mungiu, ganador de la Palma de Oro de Cannes por 4 meses, 3 semanas y 2 días, ofrecerá una clase magistral el miércoles 26 de octubre, a las 12 de la mañana, en la Sala Miguel Delibes del Teatro Calderón.

Además tendremos una sección no competitiva: Spanish Cinema, que tiene como objetivo mostrar las películas de autor más significativas producidas por el cine español durante la última temporada. Serán proyectadas en copias con subtítulos en inglés ya que su destino son los periodistas y profesionales extranjeros acreditados en el Festival. Se proyectarán títulos como As bestas, El agua o Suro, además de Cinco lobitos o 100 días con la tata. Y también Alcarrás, la película ganadora del Oso de Oro de la pasada Berlinale y que nos representará en los Premios Oscar.

A continuación te pasamos la programación de la SEMINCI: Programa SEMINCI

...

También te puede interesar...

El secreto que esconde una columna de la Plaza Mayor de Valladolid