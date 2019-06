Feria de Abril de Sevilla

Llega de nuevo la Feria de Abril a Sevilla. Los próximos días 6 a 11 de mayo, ambos inclusive la ciudad entera se transforma, trajes de flamencas, hombres de corto, carruajes de caballos, sevillanas por doquier, fino, tapitas y mucha alegría. En el barrio de los Remedios, en el Real de la Feria, ya está todo preparado para el comienzo de esta nueva edición. Miles de personas llegan a la ciudad para disfrutar de seis días únicos. Para los más pequeños, atracciones, en la famosa "calle del infierno". Infierno, según para quien. Música y ruido a tope en el paraíso de los niños, y no tan niños. Hay cacharritos para todos, desde tren de la bruja hasta looping para los más jóvenes, espéctaculos y puestos de comida y bebida, un caos lleno de diversión. Y para los mayores, las casetas, el alma de la feria. Aquí es donde transcurre la fiesta, el canto, el baile y donde vas a poder tomar tapas o beber finos. No todas las casetas son accesibles al público en general pero hay 16 de acceso libre. Hay algunas privadas que funcionan por invitación y otras públicas. Pero no te preocupes si no conoces a nadie en la ciudad. En todas las casetas hay fiesta y en las públicas de la Feria de Sevilla vas a conocer gente y divertirte, e incluso si te animas, bailar sevillanas o aprender a bailarlas. El ambiente es contagioso. De día y de noche, la Feria de Abril, es un plan genial. Sevilla ofrece su mejor cara, y exhibe lo más tradicional de Andalucía. Se baila, se canta, se bebe con moderación y se come estupendamente. Y por supuesto, corridas de toros. No se entiende la Feria de Abril sin las corridas de toros. Sevilla es una ciudad con gran tradición taurina y cuna de grandes toreros. Su plaza de toros, la Real Maestranza de Caballería, está considerada una de las más importantes del mundo. Y no dejes de pasear por el paseo de carruajes. El tradicional Paseo de Caballos y Enganches, es uno de los espectáculos más hermosos de la Feria de Abril. En las calles del Real se dan cita magníficos ejemplares equinos y una amplia gama de hermosos carruajes que son auténticas obras de arte. No te pierdas el "alumbrao". Es el pistoletazo de salida de la semana grande de la capital hispalense. La medianoche del lunes, el alcalde de la ciudad enciende un interruptor y 20.000 bombillas instaladas en la ciudad, se van encendiendo hasta llegar al Real de la Feria hasta la portada tras una noche en la que se cena pescaíto frito. El otro momento clave son los fuegos artificiales, momento importante, por ser el cierre de la fiesta. Consiste en un impresionante espectáculo pirotécnico que ilumina el cielo de Sevilla la noche del domingo de clausura. Un buen lugar para disfrutar de los fuegos es en el Muelle de las Delicias. El diseño de la portada de la Feria de abril de Sevilla 2014 se inspira en los quioscos de agua que se construyeron en la ciudad a finales del siglo XIX, la entrada de la Feria hispalense tendrá 43 metros de altura, 2.500 metros de cables para su fijación, 20.000 bombillas, un peso de 250.000 kilos y 4.000 metros cuadrados de pintura. La Portada de la Feria en este año 2014 está también dedicada a La Hermandad de la Macarena en el 50 Aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. Consejos para acceder a la Feria: Lo más recomendable es ir a pie, por los accesos peatonales. Hay una línea de autobús adicional que recorre la ciudad desde el Prado de San Sebastián, Calle José María Osborne y termina en el recinto junto a la portada, el recorrido es rápido porque dispone de un carril aparte y preferente. Y a la vuelta, desde el Prado de San Sebastián, puedes enlazar con el transporte público de la ciudad. Si vas en Metro, hay tres paradas que te dejan en la Feria, Plaza de Cuba, Parque de Los Príncipes y Blas Infante. El servicio de Metro se presta de forma ininterrumpida. Los taxis también cuentan con accesos especiales y sus paradas en la Feria están en la Avenida Flota de Indias y en la Glorieta de Avión Saeta. Si decides acercarte en coche, hay varios parkings cercanos. Si viajas con lo peques recuerda que hay una caseta para los niños perdidos que pondrá a disposición de los padres 1.800 pulseras con los datos de contacto de su familia. Los padres que estén interesados pueden pasar a recogerlas.