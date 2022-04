Faro de Camarinal: historia y dónde podemos encontrarlo

Más información Estos son los 25 faros más antiguos de España

No es ningún secreto que Cádiz es una de las provincias más bonitas que podemos encontrar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Si algo se caracteriza es por tener unas montañas de ensueño pero, sobre todo, por unas playas que no dejan absolutamente indiferente a nadie.

De hecho, una de las más visitadas año tras año es Tarifa. ¡Es absolutamente perfecta para aquellos que practican deportes como windsurf! Pero también, en esta provincia, encontrarás los mejores atardeceres que podrás ver jamás. Tiene una magia especial que es absolutamente difícil de describir con palabras.

Otro punto a favor de Cádiz es que jamás deja de sorprendernos. Un claro ejemplo lo encontramos en la gran cantidad de faros que hay en sus costas. Su función no solamente era la de ayudar a los barcos a orientarse, sino también muchos de ellos contaban con una labor meramente defensiva.

Uno de los más conocidos es, sin lugar a dudas, el faro de Camarinal. Está situado precisamente en el municipio de Tarifa. Es tal su importancia tanto a nivel histórico como cultural que llegó a ser declarado Bien de Interés Cultural bajo el siguiente nombre: Torre de Cabo de Gracia.

Faro de Camarinal | Pixabay

¿Cuál es la historia tras el Faro de Camarinal?

En su origen, este sorprendente faro era nada más y nada menos que una torre almenara que se conocía como “Torre de Cabo de Gracia” o, incluso, “Torre Vieja”. Por lo tanto, todo parece indicar que se trataba de una de esas torres de vigilancia costera que se construyó, por orden de Felipe II, en el siglo XVI.

Su objetivo era proteger la costa de Cádiz frente a los continuos, duros y complicados ataques por parte de los berberiscos. El paso del tiempo hizo de las suyas, haciendo que poco a poco fuera quedando en ruinas. Todo ello hasta que, en el año 1990, se tomó la decisión de restaurarla para que pasara a hacer la función de faro.

¿Dónde está ubicado el Faro de Camarinal?

Este espectacular faro, uno de los más conocidos de la provincia de Cádiz en la actualidad, está ubicado sobre el cabo de Gracia. Así pues, está en pleno Parque Natural del Estrecho. Más concretamente, este faro está situado entre la playa de El Cañuelo y la playa de los Alemanes.

Faro de Camarinal | Pixabay

A pesar de que coincida el nombre, lo cierto es que la punta Camarinal está situada al este, más cerca de Bolonia. Para poder acceder al faro, debemos hacerlo por un camino asfaltado que parte desde una urbanización, que lleva el nombre de Atlanterra. La población que está más cerca de este faro es el municipio gaditano de Zahara de los Atunes. Si tienes la oportunidad de acercarte a conocer esta histórica torre, ¡estamos seguros de que no te dejará indiferente!

...

