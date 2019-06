Experiencia Rioja. Otra forma de vivir la región

¿De qué va Experiencia Rioja? Va de cosas nuevas, de darle una vuelta más a tus visitas a la región. De aprender a través de la vivencia, de la sorpresa y de los mejores. Resulta que los hermanos Echapresto de tanto trabajar en las bambalinas del Venta Moncalvillo (todo un referente gastronómico en Daroca de Rioja, reconocido con una Estrella Michelín y dos soles Repsol), fueron dándole forma a la idea de generar un proyecto en el que sus invitados conocieran la otra cara de Rioja. Porque excursiones y catas, ya hay muchas, pero de esas inovidables… muy pocas. Si es que desde el inicio esto suena muy bien. Y es que por eso que Experiencia Rioja, ya ha recibido el premio "Best of Wine Tourism 2013" al mejor servicio de turismo vitivinícola. El plan es éste. Quieres sorprender a alguien, hasta a ti mismo, que en esto también puedes participar, y te reservas una experiencia Show Cooking para que Ignacio (el hermano chef que capitanea el equipo premiado) te prepare un menú especial mientras ingrediente va, sazón que viene, la charla se hace cada vez más intimista. Y además de aprender sobre los sabores que vas a degustar, también conocerás más sobre esas anécdotas que han logrado que este grande culinario se haya convertido en lo que es. En sus manos, la exquisitez está asegurada y avalada por productos orgánicos de temporada. Tal vez, te interese aprender técnicas nuevas y te apuntas a sus cursos. O prefieres comer en bodegas exclusivas de Rioja. Y aquí exclusividad no significa lujo, es más bien detalle único, como su historia, la innovación en procesos o infraestructura y hasta antigüedad. Una vez decidido el entorno, el chef y su equipo se desplazan para cocinarte entre viñedos y barricas. Si de maridajes se trata, los hermanos Ignacio y Carlos, el Sumellier, se unen para guiarte en la aventura sensorial de encontrar la combinación perfecta de los platos de Venta Moncalvillo con vinos excepcionales, poco comunes o esas extrañezas que se encuentran alrededor del mundo. Entre las más de 600 referencias de sus bodegas, siempre hay una sorpresa por descubrir. Y entrando en el terreno en donde Carlos es el experto, Experiencia Rioja, ta da la posibilidad de vivir una Cata en viñedo, Visitas VIP a Bodegas o Cata en la Historia, una exquisita posibilidad de probar los mejores vinos en castillos, monasterios o bodegas centenarias. Con sólo decir Rioja, tu mente te lleva a viñedos, a vinos de gran calidad, buena gastronomía, a un paisaje que cautiva. Pero hay otra forma de vivir esta región. Vivirla para aprenderla. Vivirla para disfrutarla hoy y revivirla cada vez que lo cuentas. Vivirla a través de Experiencia Rioja.