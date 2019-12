Lo primero que debes saber es que no fue hasta los años 70 cuando se comenzó a hablar de la denominación de origen del cava a cuenta de las disputas que manteníamos un año sí y otro también con los franceses por el nombre de nuestros espumosos; lo cierto es que no hay diferencias en la producción del cava y del champán, cambian, eso sí, el tipo de uva que se utiliza, el cava normalmente se obtiene a partir de uvas Parellada, Macabeo y Xarelo mientras que el champán en su mayor parte proviene de uvas Chardonnay y Pinot Noir. Y por aquello de no pelearnos y producir nuestro cava a placer, se creó la denominación de origen cava y con ella la Región del Cava.

Mapa Región del Cava | De dieghernan en Wikipedia - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0

La producción de cava se concentra, como seguro imaginas, en Cataluña, de hecho es en las provincias de Barcelona y Tarragona donde se concentra la mayor parte de la producción de cava en España; basta un dato: de los 159 municipios incluidos en la Región del Cava, 63 están en Barcelona y 52 en Tarragona; en Lérida hay 12 y en Gerona 5.

¿Sabías que se produce cava con denominación de origen fuera de Cataluña? hasta 18 municipios de la Región del Cava están en La Rioja, 3 en Álava, 2 en Zaragoza, otros 2 en Navarra, 1 en Badajoz (Almendralejo) y otro en Valencia (Requena).

Cava | Pixabay

¿Listo para brindar con nuestro mejor cava? ¡Feliz año 2020!