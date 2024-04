Estas son 6 de las calles más bonitas de España

¿La belleza es cuestión de gustos? Tendemos a pensar que sí pero no es cierto, el canon de belleza, que es la idea que tenemos de lo que es bello, forma parte de nosotros, de nuestra cultura y por tanto hablar de lugares bellos no es hablar de algo absolutamente subjetivo; es verdad que el canon de belleza no es el mismo para un italiano que para un japonés y por eso ambos responderían de diferente manera a la misma pregunta si esta fuese acerca de lugares bellos pero no somos japoneses, somos españoles, y con nuestro canon de belleza europeo ¿cuáles son a nuestros ojos las calles más bellas de España?

Vamos a sugerirte algunas, sabiendo eso sí que no hemos visto y recorrido todas las calles de España y por tanto esta lista es susceptible de cambiar de orden e incluso de integrantes, ahora bien, lo que no es discutible es que las calles que listamos a continuación están entre las más bellas de nuestro país; son bellas por su encanto e incluso por su historia, por su diseño, por lo que evocan y también por sus tiendas y terrazas o por las fachadas de los edificios que las bordean, lo son principalmente porque pasearlas es un placer y porque son un regalo para la vista (y para nuestro buen gusto).

Calle del marqués de Larios, Málaga

Nadie en su sano juicio dirá que esta calle malagueña no es bonita, lo es se pire por donde se mire: por su amplitud y sus bancos, por sus terrazas, sus tiendas, sus casas de balcones engalanados (o no, depende del momento del año) y hasta por sus farolas (y eso sin que luzca su decoración navideña, entonces es todo un espectáculo).

Calle San Agustín, San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) | Imagen de bea&txm en Wikipedia, licencia CC BY 2.0

Calle San Agustín, San Cristóbal de la Laguna (Tenerife)

Esta calle no solo es bonita por las coloridas fachadas de las casas que se levantan a su paso, también por sus macetas floridas e incluso por sus vistas ¿el mejor modo de disfrutarla) tomando un café en algunas de las terrazas de sus bares, por supuesto.

Calleja de las Flores, Córdoba | Imagen de Ajay Suresh en Wikipedia, licencia CC BY 2.0

Calleja de las Flores, Córdoba

Esta cajjejuela no llega a la categoría de calle, el falta amplitud se mire por donde se mire, ahora bien, en lo que se sale del mapa es en belleza, especialmente si la recorres en primavera cuando toda Córdoba, y no sólo sus patios, florecen. Además, esta calle se recorre en dirección a la Mezquita Catedral de Córdoba, lo que nos lleva a continuar nuestra lista por calles monumentales.

Rúa do Franco, Santiago de Compostela | Imagen cortesía de Turismo de Santiago de Compostela

Rúa do Franco, Santiago de Compostela

De calles coloridas y engalanadas con flores nos vamos a una mucho más seria y formal, más imponente, más romántica; esta calle De Santiago de Compostela es como todo su casco histórico e incluso como su Catedral, un lugar empedrado del suelo a los edificios que la bordean, y con los clásicos soportales para protegernos de la lluvia (aquello de ‘llueve en Santiago’ que cantaba Luar na Lubre es muy cierto, Santiago de Compostela es una de las ciudades en las que más llueve de España). Una de las cosas que tienes que saber de esta calle es que concentra buena parte de la oferta gastronómica de la ciudad (vamos, que aquí también se viene a comer).

Calle de la Compañía, Salamanca | Imagen de Piutus en Wikipedia, licencia CC BY 2.0

Calle de la Compañía, Salamanca

Siguiendo con calles monumentales nos vamos a otra ciudad monumental y universitaria, Salamanca, y disfrutamos de un paseos en su empedrada calle de la Compañía, así llamada porque aquí estuvo en su día la Compañía de Jesús; cuando decimos que esta calle es monumental no nos referimos únicamente a que forma parte del histórico casco antiguo salmantino sino a que aquí está, por ejemplo, la famosa Casa de las Conchas o el Convento de la Madre de Dios entre otros edificios históricos.

Calle Balborraz, Zamora | Imagen de Tamorlan en Wikipedia, licencia CC BY-SA 3.0

Calle Balborraz, Zamora

Cerramos nuestra particular lista en Zamora porque allí tenemos una calle en escalera, ascendente o descendente según la subas o la bajes y, lógicamente, con mejores vistas cuanto más subas la escalera (o la calle) hacia la Plaza Mayor; es, junto a la cordobesa Calleja de las Flores, la calle más curiosa (y no por ello menos bella sino más bien todo lo contrario) de esta lista.

Seguro que se te ocurren más calles bonitas a incluir en una lista como esta ¡a nosotros también! Pero estas seis, por florales, coloridas, monumentales y curiosas nos parecen imperdibles (e indiscutiblemente bellas).