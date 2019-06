España en 5 espectaculares Cabalgatas de Reyes

El día 5 de enero es probablemente uno de los más mágicos del año; se trata del día en el que sus Majestades los Reyes Magos de Oriente nos visitan y recorren pueblos y ciudades en grandes Cabalgatas de Reyes. Los hemos visto llegar por tierra, mar y aire, sobre sus dromedarios, en helicóptero, en barco e incluso en tren. Sea cual sea el medio de transporte que los acerque a nuestra ciudad, Melchor, Gaspar y Baltasar, recién llegados de Oriente y cargados de regalos de todo tipo -carbón incluído...- son los protagonistas indiscutibles de todas las cabalgatas, cierto es que cada vez se trata más de un espectáculo en toda regla que va más allá de la tradición de los magos pero no es menos cierto que es a ellos a quienes más miran los niños. No hay pueblo o ciudad de España que no organice su propia cabalgata pero nosotros hoy nos hemos quedado con cinco que son espectaculares y que además nos han parecido especialmente interesantes por diferentes motivos. En Santiago de Compostela, donde los Reyes Magos llegan en tren, Barcelona, a donde se acercan en barco, Alcoy, Madrid y Sevilla, son las 5 ciudades que nos ofrecen 5 de las cabalgatas más espectaculares, en el caso de Alcoy y Barcelona son, además, de las más antiguas de España. Carrozas, caramelos, luces, música, regalos, carbón dulce, roscones de reyes y muchos nervios serán los ingredientes de una tarde que termina con un chocolate caliente para domir profundamente y despertar viendo cumplido algún que otro sueño. Claro que antes de ese despertar toca tomar las calles para vivir la tarde de cabalgata y recibir a los Reyes Magos como se merecen; si vives cerca o en Alcoy, Barcelona, Madrid, Santiago o Sevilla no puedes perderte sus cabalgatas porque, además de un bello espectáculo, son parte importante de nuestra herencia cultural... y te encantarán.