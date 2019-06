La esencia de Miami en Ibiza

¿Te suena el nombre de Ocean Drive? Seguro que sí, porque es una de las zonas más conocidas de Miami y también de las más codiciadas del mundo. Ocean Drive es un paseo marítimo que discurre por el área de South Beach, un amalgama de estereotipos, tópicos y todo aquello que identificamos con esta ciudad y que hace de Miami lo que todos esperamos de Miami. Por este paseo se dejan ver multitud de cuerpos esculturales en patines y haciendo deporte, las vistas de la playa son increíbles, los bares de primera línea ofrecen apetecibles cócteles con sabores tropicales, la música latina suena a todo volumen y los edificios de estilo art decó marcan la silueta de toda esta zona. Es decir: ambiente festivo, vacacional y ocioso. ¿Quién no viajaría sin pensárselo dos veces a Miami para alojarse durante unos días en Ocean Drive? Pues ya no es necesario poner miles de kilómetros por el medio ni coger un avión durante varias horas, porque todo el espíritu y la esencia de Miami se resumen a la perfección en un hotel muy especial que está situado en Ibiza. Un destino mucho más cercano y también apetecible porque, al igual que Miami Beach, Ibiza es un hervidero de tendencias, gente y ambiente animado a casi cualquier hora del día. El hotel OD Ocean Drive Ibiza es uno de esos hoteles que más que un alojamiento se han convertido en todo un símbolo. Está inspirado en la inconfundible arquitectura de South Beach y también en la vibrante ciudad de Nueva York durante los años 20. Fue el primer hotel de la cadena OD Hotels que abrió sus puertas y es quizás ese uno de los motivos por los que en su interior todo ha sido cuidado con mimo. Su perfecta ubicación y su ambiente festivo son dos de los mejores reclamos que cualquier turista en busca de un poco de marcha puede tener para alojarse en él. El OD Ocean Drive Ibiza hospeda cada año a decenas de DJs que acuden a las discotecas de la isla, por lo que no es difícil cruzarse con alguno de ellos en el ascensor o en el desayuno –que por cierto se sirve hasta las 16:00 horas, lo cual es perfecto para aquellos que odien madrugar o para los que se les haya alargado demasiado la noche-. Pero más allá del bullicio, el OD Ocean Drive Ibiza también tiene espacio para la tranquilidad y cuenta con 40 habitaciones y suites que derrochan estilo minimalista y que son confortables y perfectas para descansar durante todo el año, sin necesidad de esperar a la temporada de verano. Wifi gratuito, albornoz y zapatillas, escritorio, camas de gran tamaño… las comodidades hacen que cualquiera pudiera convertir este hotel en su residencia permanente. En su última planta está el sky bar, desde el que se puede tomar un cóctel o un combinado mientras se disfruta de unas increíbles vistas del mar Mediterráneo, el castillo, el centro histórico de la isla y, por supuesto, el puerto privado de Marina Botafoch.