Escápate al Festival de Tendencias Urbanas de Madrid

Madrid ya está listo para recibir una nueva edición del Mulafest, el Festival de Tendencias y Cultura Urbana que se desarrollará del 25 al 28 de junio en los recintos feriales de IFEMA. Esta edición viene con vehículos customizados en vivo, conciertos, la Madrid Tatoo Convention, deportes urbanos, Street Art y miles de actividades que no hay que perderse para estar al tanto del panorama de lo que pasa hoy y de lo que sucederá en el futuro.



Para los amantes de las historias en piel, la Madrid Tatoo Convention tendrá un espacio que este año incluye también un área amateur en donde las próximas estrellas del tatuaje tendrán su momento de gloria. Y en la zona Experimenta Tú podrás practicar este arte, además de conocer bien cómo es eso de la pintura corporal o el maquillaje de efectos especiales.



En el Garaje, habrá 16.000 m2 de coches, motos y bicicletas intervenidas por artistas, modificadas por constructores y repensadas por diseñadores. Y si el mundo motor te llama, déjate conquistar por la II edición del Madrid Scooter Explosion, donde habrá Vespas y Lambrettas irreconocibles.



La música es siempre uno de los platos fuertes del MULAFEST. Dentro de la programación, tendrás actuaciones y sesiones de DJ's de 21 a 6 h. el viernes y sábado. Un Mulafest Noche nonstop. Pero no solo eso en cuanto a ritmo. La cartelera se completa con las actuaciones de Hudson Mohawke, 2manydjs dj set, el dúo Rhye, bass music con Mount Kimbie, Klangkarussell dj set, los escoceses Optimo y Sophie. Además, Jon Hopkins, uno de los grandes de la escena electrónica actual, y Pxxr Gvng, que marca el tono de rap local.



Los muros están hechos para ser arte, así que vuelve la batalla de grafiteros, en donde novatos y veteranos lucharán a base de aerosol durante 6 minutos. Hablando de rap, como el El Rimadero, el programa de Jota Mayúscula de Radio 3, anda de aniversario, habrá concierto en su honor. Allí estarán Mister Rango, Lion Sitte, Kultama, Supernafamacho, Syla, Lasai, Pachamama familia, Guanaco, Jay Hernandez, Duddi Wallace, Xcese, K-ly gee, Nasta y Javier Petaka (Los Pepes), Toscano y Artes. Si tienes el pase para el Mulafest Noche los días 26 y 27 de junio, el evento será gratuito.



El arte urbano también tiene protagonismo en esta edición, en la que los galeristas españoles nos dejarán asomarnos a las nuevas tendencias. Y aprovechando que en el Thyssen-Bornemisza de Madrid está la expo de Zurbarán, Ricardo Cavolo y Simmon Said reinterpretarán en vivo 'Santa Casilda', una de las creaciones más importantes del artista.

El under se presenta en formato circo con exhibiciones aéreas y malabares. ¿Más de movimiento? En Mulafest también estará el Campeonato Nacional de Breakdance y el de Beatbox, además del Campeonato de España de Street Workout. Y los riders de BMX y roller harán de las suyas tanto como los skaters. Todos mostrarán su arte en la mejor minirampa de España.



Cuando el hambre apremie, la zona Street Food te parecerá la gloria. Sabores de todo el mundo en food trucks y una zona chill out en el mercado al aire libre. Y si vas en familia, no te preocupes, también tiene espacio para que los peques experimenten con el arte urbano.



Más información:

Horarios:

Jueves 25 y domingo 28: de 12 a 24 h.

Viernes 26 y sábado 27: de 12 a 6 h.



Lugar:

IFEMA, Feria de Madrid (Avda. del Partenón, 5. Madrid)

Metro: Campo de las Naciones (L8)

Autobuses: Líneas 112, 122 y 828

Venta de entradas anticipadas:

Abono para viernes y sábado (incluye conciertos): 40 € + gastos

Abono para los 4 días (incluye conciertos): 55 € + gastos

Entrada para viernes o sábado (incluye conciertos): 25€ + gastos

Webs:

MULA

MULAFEST