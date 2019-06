Una escapada para amantes de la historia

Una de las razones por las que debemos conocer Altafulla y la Costa Dorada, es por su rico patrimonio cultural. Los primeros asentamientos en la zona son de la época romana, y los amantes de la arqueología y de la historia van a disfrutar en la ciudad romana de Els Munts, que forma parte de la Tarraco romana. Sobre una pequeña colina cerca de la playa, mosaicos, cAlles y pinturas se entremezclan con trazados de lo que fue en su día esta ciudad. Tarragona a tan solo 10 kilómetros fue fundada por los Escipiones alrededor del 218 a. C. y en poco tiempo se convirtió en la capital de la Hispania Citerior, por lo que la huella de los romanos está muy presente. El conjunto arquitectónico de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000 De la época medieval, destacan en Altafulla la Vila Closa, o antiguo recinto amurallado, el castillo de los marqueses de Tamarit y la iglesia de San Martín. Sin duda, Altafulla, merece la pena, pero no solo por su patrimonio, sino también por sus playas. La arena suave y dorado ha dado nombre a la Costa Dorada, bañada por las aguas cristalinas y tranquilas del Mediterráneo. Terrazas y restaurantes y un agradable paseo marítimo completan la oferta. Tenemos muchos motivos para decidirnos a viajar hasta allí, ya solo nos falta un hotel acorde a tantas cosas bellas. Y también lo tenemos. A 1 kilómetro de la playa y a 15 de la ciudad de Tarragona el Hotel Gran Claustre, Restaurant & Spa es un hotel boutique con mucho encanto, uno de los más singulares que podemos encontrar. Ubicado en un edificio declarado bien Cultural de Interés Nacional, este hotel monumento está situado en el antiguo convento de las monjas Teresianas, un edificio del siglo XVIII, situado justo al lado del Castillo de los marqueses de Tamarit en la villa medieval amurallada en Altafulla. Una decoración contemporánea rodeada de paredes centenarias dan equilibrio al conjunto. 39 habitaciones únicas y todas diferentes muy acogedoras y con todo tipo de detalles. Personalizadas con nombres a tono con sus colores, Vainilla, Carbón o Laca China y otras con nombres de metales y piedras preciosas como Platino, Turquesa y Azabache. Precios desde 74, 80 euros la noche con desayuno incluido. Con un restaurante gastronómico Bruixes de Burriac by Jaume Drudis, centro de Spa y wellness con circuito termal por un suplemento, jacuzzi situado en la azotea del edificio histórico con vistas espectaculares sobre el pueblo medieval de Altafulla, piscina-solarium en el claustro del edificio histórico con servicio de cafetería y maravillosas zonas comunes. Wifi gratuito en todo el establecimiento. El Hotel Gran Claustre es miembro del club de hoteles con encanto Rusticae y Domus Selecta. Un alojamiento ideal en el centro histórico de Altafulla para una escapada en pareja perfecta.