La Ermita de San Esteban de Viguera: el curioso lugar escogido para su construcción y el gran secreto que esconde

No es ningún secreto que La Rioja es una de las comunidades autónomas con más encanto de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cuenta con grandes rincones de ensueño, y con un entorno natural verdaderamente espectacular y mágico que llama poderosamente la atención a todo aquel que decide descubrirlo. ¡Y no es para menos!

Es allí donde encontramos uno de los templos más peculiares y singulares no solamente de La Rioja, sino también de España. Estamos hablando, cómo no, de la Ermita de San Esteban que está situada a las afueras de Viguera, uno de los municipios riojanos que merece la pena descubrir. Se trata, indudablemente, de uno de los mejores ejemplos en cuanto a arte románico se refiere. Llama la atención no solamente por su estructura, sino también por su interior y hasta por el sitio escogido para su construcción.

La Ermita de San Esteban de Viguera, a través de su historia

Debemos tener en cuenta que, aunque no se sabe con exactitud cuándo empezó a construirse, lo que sí se cree es que la primitiva ermita, de origen visigodo, se erigió aproximadamente en el siglo VIII. Eso sí, unos siglos más tarde, se realizó una reestructuración donde el arte románico se hizo presente. Por aquel entonces, en el siglo X, se dio el paso de reformar su ábside, entre otras tantas cuestiones.

El interior de esta sorprendente Ermita de San Esteban de Viguera no deja absolutamente indiferente a nadie, y no es para menos. No solamente deja sin palabras su espectacular arco de medio punto, que separa a la perfección el altar de la nave, sino por algo más y por lo que le caracteriza sobre todas las cosas: la gran cantidad de frescos románicos que hay en paredes y techo.

Evidentemente, estamos ante el conjunto de pinturas de este estilo más importante de esta Comunidad Autónoma, y no es para menos. Entre las numerosas imágenes que podemos ver representadas en estas pinturas, encontramos dos importantes manuscritos religiosos. Por un lado está la Crónica albeldense y, por otra, las Glosas Emilianenses.

Pintura al fresco. Ermita de San Esteban de Viguera | Imagen de Bea.miau en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Uno de los numerosos datos curiosos que esconde esta Ermita de San Esteban de Viguera es que se tardó mucho tiempo en redescubrirla. ¿El motivo? Se construyó en un rincón tan peculiar como es el abrigo de un imponente risco. Por lo tanto, es bastante complicado llegar hasta ella, de primeras.

A pesar de todo, merece muchísimo la pena hacerlo. No solamente tendrás la oportunidad de ver en primera persona una de las construcciones románticas más sorprendentes y antiguas de La Rioja, sino que además hay otro punto a favor. ¿En qué consiste? Este templo está rodeado de un entorno natural verdaderamente mágico y espectacular. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a esta zona, ¡no dejes pasar la oportunidad de dejarte llevar por el encanto de esta Ermita y todo lo que hay a su alrededor!