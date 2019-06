El primer Parque Nacional Patrimonio de la Humanidad en Reino Unido

El Distrito de los Lagos, en Cumbria, al noroeste de Inglaterra, se acaba de convertir en el primer Parque Nacional en el Reino Unido galardonado con este importante estatus por el Comité del Patrimonio Mundial, lo que eleva a 31 los lugares Patrimonio de la Humanidad en el país.

El distrito de los lagos, es el más grande de los parques nacionales del Reino Unido, con 16 lagos, incluyendo Windermere, el lago natural más grande de Inglaterra, más de 150 picos, cuatro de más de 900 metros de altura, incluyendo la montaña más alta de Inglaterra, Scafell Pike, valles secretos y pintorescos pueblos de piedra. Un paisaje que ha cautivado a generaciones e inspirado a muchos artistas famosos. En Hill Top Cottage verás donde Beatrix Potter escribió muchas de sus obras más famosas, y podrás seguir los pasos del poeta William Wordsworth en su casa Dove Cottage, ahora un curioso museo lleno de recuerdos y pertenencias que se ha mantenido inalterable tal y cóme era cuando él y su familia vivían aquí.

Pero no solo por este motivo es imprescindible una escapada para conocer este asombroso espacio natural. Son muchos los motivos por los que es más que recomendable disfrutar del llamado Lake District.

Uno de los alicientes es su premiada escena gastronómica. Encontrarás desde gastropubs a restaurantes con estrellas Michelin. La gastronomía vive un momento de oro en el Distrito de los Lagos. Chefs locales aprovechan al máximo la calidad de los productos de la zona. Y como toque curioso, aquí puedes degustar las mejores galletas de jengibre del mundo. En Gingerbread Grasmere, de Sarah Nelson. Su receta ha sido un secreto de familia desde que la cocinera victoriana Sarah Nelson la inventara en 1854. Un viaje al Distrito de los Lagos no estaría completo sin visitar la original y pequeña tienda verde y panadería para probar uno de los postres más míticos de la zona.

Gingerbread Grasmere | Gingerbread Grasmere

Otro aliciente son las impresionantes vistas desde Catbells, eso por hablar de alguna de las vistas más bellas, porque hay muchos lugares mágicos. Pero desde lo alto de la colina Catbells, la que va del lago Derwentwater a la montaña Skiddaw, es simplemente espectacular. Lo mejor es tomar el The Catbells Lakeland Walk una subida corta y empinada de 451 metros pero que merece la pena, y mucho, el esfuerzo.

Y si tienes ganas de aventura acércate al Treetop Trek, una red de más de 30 desafíos sobre las copas de los árboles donde puedes literalmente volar. La atracción más solicitada es su triple tirolina con tres cuerdas paralelas de 250 metros con espectaculares vistas del lago Windermere También en el Distrito de los Lagos puedes cruzar el puente de cuerda más largo de Europa, una actividad de aventura, incluido en su Vía Ferrata Xtreme en Honister. Una vía inspirada en la popular ruta de escalada de montaña que atraviesa los Dolomitas en el norte de Italia. Pura adrenalina para los más intrépidos con subidas verticales, escaleras de acantilado y este puente suspendido a más de 600 metros del valle. Impresionante.

Hotel Another Place, The Lake | Another Place, The Lake

Y ya que estamos, te proponemos un alojamiento: Another Place, The Lake. En la orilla de segundo lago más grande de Gran Bretaña, Ullswater. Este hotel nuevo con spa y con un diseño único es de esos alojamientos de los que uno no quiere salir jamás. Entre sus 18 hectáreas de terreno hay un bosque con hamacas y un embarcadero de madera para la práctica de deportes como la natación o el paddle board. Simplemente mágico.

Y una de las mejores formas de conocer la zona es en el vehículo eco-friendly Twizy, un medio de transporte de lo más original. Porque además de que se puede customizar totalmente e incluso ponerle tu nombre, es perfecto para recorrer la zona. Disponibles en alquiler en Keswick y Ullswater. Sin motores, ni sistemas de escape y sin combustible, solo hay que pulsar un botón. Silencioso y respetuoso con el medio ambiente, perfectos para explorar los rincones secretos y remotos del Distrito de los Lagos.

Para llegar al Distrito de los Lagos puedes volar hasta Manchester, el aeropuerto más cercano y tomar después un tren directo de Manchester a Windermere. Desde Londres, la estación de tren más cercana es Oxenholme, a dos horas y cuarenta minutos de la capital. Más información: Visit Britain

