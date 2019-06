Un eco alojamiento en una isla de coral en Zanzíbar

Chumbe Island Coral Park es una reserva natural privada que se desarrolló a partir de 1991, para la conservación y gestión sostenible de la isla deshabitada de Chumbe en Zanzíbar, una de las últimas islas de coral de aguas cristalinas de la región. El parque incluye un santuario de arrecifes de coral protegidos y reservas forestales que albergan animales raros y en peligro de extinción, un centro de visitantes y de educación, un pequeño eco-lodge, senderos naturales y ruinas históricas. Todos los edificios se basan en la eco-tecnología con el objetivo de provocar impacto cero en el medio ambiente. Los objetivos de la empresa que se encarga del parque no son comerciales, tratan de gestionar un Parque ecológico, donde el ecoturismo sea compatible con los programas integrales de educación ambiental para las escuelas locales y otros beneficios para la población local. En este sentido Chumbe Island Coral Park ha recibido el reconocimiento de la ONU. Y en consecuencia con su proyecto, han construido en la isla un eco lodge, un alojamiento que incluye arte, ecología y tecnología. Y te preguntarás ¿qué es esto? Tecnología al servicio de la ecología. Como no hay fuente de agua subterránea cada bungalow recoge su propio suministro de agua dulce a partir del agua de lluvia, se filtra y se almacena. Y por un sistema de calefacción solar disponen de agua fría y caliente para la ducha y el lavabo. Los baños son ecológicos y la luz proviene de paneles fotovoltaicos. El diseño de los bungalows es abierto, lo que permite una brisa natural. Ecología en todo. Los jabones son orgánicos, los productos no ecológicos se evitan, el agua potable es proporcionada por los filtros evitando el agua mineral en botellas de plástico. Las pasarelas, senderos naturales y áreas de playa no están iluminadas para proteger la alimentación y reproducción de los animales nocturnos, y ayuda a preservar y ver una de las atracciones más impresionantes de Chumbe Island: los raros cangrejos coco gigantes. Te proporcionan antorchas solares. Estas son algunas de las características que hacen de Chumbe Island ejemplo líder reconocido a nivel mundial del verdadero eco-turismo. Arte. Bungalows decorados con obras de arte de artistas locales y artesanía de la zona. Con un diseño vanguardista y confortable, y arquitectura básica. El precio de este curioso eco lodge es de 206 euros por persona y noche, en temporada de verano, de junio a septiembre, e incluye el transporte en barco hacia y desde la isla, el alojamiento en Eco-bungalows, las comidas y bebidas en pensión completa. Barco, guía, equipo y enseñanza de buceo, paseo guiado por los senderos del bosque y la zona intermareal y WIFI en la oficina alimentada por energía solar. Solo comentar que no hay bebidas alcohólicas en la isla. Un precioso islote rocoso en los mares de color azul turquesa entre el este de Ýfrica y Zanzíbar que incluye actividades diarias. Chumbe Island es uno de los parques de coral más increíbles del mundo, un paraíso para los amantes del snorkel y el buceo. Con genuinos bungalows de diseño con comedor y sala de estar. Un complejo con cero impacto ecológico y que solo admite un máximo de 14 personas en la isla. Un alojamiento un tanto hippie pero maravilloso, para amantes de la naturaleza. Unas vacaciones diferentes, y sobretodo, muy ecológicas.