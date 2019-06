Las Dunas de Corralejo están situadas al norte de la isla de Fuerteventura, en el municipio de La Oliva. Son el principal atractivo turístico de Fuerteventura, después de sus playas de arena blanca, y son las dunas más grandes del Archipiélago canario. Estas grandes dunas tienen un origen orgánico ya que están formadas por conchas de moluscos y bivalvos en polvo y otros organismos marinos. Bajo las dunas el típico “malpaís”, una acumulación de rocas volcánicas de filos y bordes muy cortantes, que están ocultas por varios metros de fina arena blanca. Una arena que brilla a la luz del sol, blanca y finísima es más apropiado para definirla. El Parque tiene una superficie de más de 2.600 hectáreas, todas cubiertas de fina arena blanca en forma de dunas y está rodeado de largas playas con agua de color turquesa. Algunas de las mejores playas de la isla. Un paisaje excepcional para viajar con niños. Las dunas se pueden escalar y te puedes deslizar por ellas. Son un lugar divertido y mágico, a tan solo cinco kilómetros de Corralejo. De fácil acceso, ya que la carretera que une Puerto del Rosario, capital de la isla, con Corralejo, lo atraviesa. En la carretera se puede aparcar el coche y observar in situ las grandes dunas de la zona, y muy cerca de la playa. Un lugar magnífico, de gran belleza, tranquilo, familiar y en el vas a poder desconectar. El Parque Natural de las Dunas de Corralejo, es un espacio protegido desde 1994, y es una zona de gran importancia turística en Fuerteventura, ya que es también el hábitat de una gran variedad de aves, especialmente en la isla de Lobos, zona declarada de protección de las aves. El parque es frecuentado por muchos turistas, ya que se encuentra muy cerca del puerto que enlaza Fuerteventura con la isla de Lanzarote, y a que este recorrido tiene muy buena conexión. De hecho desde las playas de Corralejo se puede ver no solo la Isla de Lobos, sino también Lanzarote al fondo. Vistas espectaculares, y en una zona protegida del viento del norte, maravilloso sobretodo en verano, ya que las playas del sur de la isla están más expeuestas al viento y al oleaje. Y un secreto. A la Isla de Lobos se puede llegar en Ferry, pertenece al parque Natural de las Dunas y cuenta con unas 130 especies vegetales, unos paisajes paradisíacos y unos fondos marinos espectaculares, declarados área de reserva submarina. Si te cercas hasta el Parque no dudes en visitar esta Isla, las playas son vírgenes y espectaculares. Las más famosas La Concha y El Puertito, aunque hay muchas más. Si vas a viajar a Fuerteventura no dejes de visitar las Dunas de Corralejo, merecen la pena y os van a encantar.