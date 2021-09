Disfrutar de un retiro budista sin salir de España es posible

Si eres de los que para relajarse no necesita más que machacarse en el gimansio o practicar running por la ciudad como si fueses huyendo del mismísimo diablo; si las rutas en bici, al trote o al galope te sirven para canalizar toda la ansiedad acumulada o si eres de los que toca el cielo con las manos con una tarde SPA o un masaje tailandés, tal vez no sientas la necesidad ni veas el sentido a nuestra propuesta; pero en cambio si eres de los que busca algo más espiritual que físico, si eres de los que ha descubierto que la meditación es el mejor modo de volver tus niveles de ansiedad a los límites que nunca debieran superar, te encantará esta noticia.

El budismo es una religión y una filosofía, es un modo de ver el mundo y también de sentirno y vivirlo, es meditación, reflexión, paz... y es algo que puedes descubrir sin necesitad de irte hasta el Tibet porque hace ya muchos años que los templos budistas han llegado a nuestro país trayendo consigo toda la sabiduría y de Buda; es cierto que no en todos los templos budistas nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de un retiro, algunos permiten visitas pero no estancias, especialmente tras los problemas causados por el coronavirus; nosotros vamos a proponerte tres opciones pero recuerda no solo que no son las únicas posibles sino que también debes confirmar con ellos las restricciones que aplican en el momento exacto de tu viaje para no llevarte un disgusto al llegar.

Dag Sjang Kagyu, Panillo. | Imagen de Maria Pilar Bielsa en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Dag Shang Kagyu en Panillo, Huesca

El de Dag Shang Kagyu es un centro tibetano que nace en los años 80 como lugar para la celebración de retiros budistas; está en la localidad de Panillo, al norte de Huesca, y ofrece múltiples actividades, alguna de ellas online: desde aprender tibetano a practicar yoga o meditación; ofrecen por supuesto visitas guiadas y vivir una experiencia mágica y transformadora a través de un retiro en sus instalaciones.

O Sel Ling en Órgiva, Granada

O Sel Ling es un centro de retiros tanto individuales como en grupo; si antes de lanzarte a vivir una experiencia tan intensa prefieres visitar el lugar te interesará saber que para ello no es necesario hacer reserva alguna y que además es totalmente gratuito, eso sí, es importante que respetes tanto las horas de visita como las exigencias de silencio y la privacidad de las zonas reservadas para quienes están disfrutando de su retiro.

Estupa de la Iluminación de Benalmádena | Imagen de Pedro J Pacheco en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Estupa de Iluminación de Benalmádena, Málaga

Queremos completar nuestra terna de templos budistas con una Estupa espectacular, tanto que es la estupa más grande de occidente; está en Benalmádena y fue inaugurada en octubre de 2003; aquí podrás participar en una meditación guiada, en conferencias acerca de la filosofía del budismo tibetano o incluso participar en un retiro en esta estupa a través del Grupo Budista del Camino del Diamante de Benalmádena. ¿Qué es lo más excepcional de esta estupa además de su tamaño? El hecho de que la mayor parte de las estupas son monumentos cerrados, en cambio la de la Iluminación contiene una sala de meditación de 100 metros cuadrados y un sótano en el que se organizan regularmente exposiciones relativas al budismo tibetano y la cultura del Himalaya.