La Costa Brava, un lujo en 5 hoteles

La Costa Brava es un destino que posee un patrimonio cultural histórico y natural tan amplio que bien vale la pena saborearlo de a poco. Como su gastronomía, repleta de recetas tradicionales catalanas con una gran apertura a la cocina de innovación que le han valido varias estrellas Michelin.



Para descubrir esta región, nos hemos dejado aconsejar por la asociación Costa Brava Hotels de Luxe, un organismo que reúne una excelente selección de hoteles, restaurantes y de oferta cultural y de ocio que encontrarás en este territorio.



Comenzamos el recorrido hotelero por Girona, en el Alto Ampurdán. Allí encontramos el Hotel Peralada Wine Spa y Golf. Rodeado de un campo de 18 hoyos, a 15 minutos de la playa. Este hotel te ofrece habitaciones de estilo clásico con panorámicas al campo de golf, a la sierra de la Albera y al pueblo, Peralada.



Un entorno tranquilo con una oferta gastronómica espectacular que podrá disfrutar en sus restaurantes, en el Wine Bar o en su Garden Bar. El Hotel invita al descanso activo, así que puedes aprovechar para hacerte algún tratamiento en su Wine Spa o ir a conocer los viñedos y las bodegas de vino y cava Castillo de Perelada, el Castillo medieval que tiene un casino, el museo del vino y el del vidrio. Además, las ruinas de Empúries o el Monasterio de Sant Pere de Rodes. Y como se encuentra entre Cadaqués y Figueras, también puedes hacerte una escapada de inmersión al mundo de Dalí.



Si lo que quieres es despertarte mirando el mar, tu opción es el Vistabella. Un hotel 5 estrellas situado en la bahía de Roses. Mientras en verano la ciudad y las playas de Roses se llenan de turistas, el Vistabella se llena de tranquilidad, a pesa de estar a muy poca distancia del bullicio.



La gastronomía aquí tiene un papel muy importante. El Blue Bar está en una de terraza desde las cuales podrás ver un atardecer espectacular con tu cocktail en mano. La Tapa, es su rincón gastronómico de minidelicias españolas, también para disfrutar mirando la costa. El Beach Club El Pirata se decanta por una cocina más colorida, simple y fresca, ideal para los días de playa. Su Balcó de Mar, ofrece lo mejor de la cocina mediterránea a base de pescados y mariscos. En el Vistabella, también tienes el Els Brancs, un Estrella Michelin 2013 y sol Repsol 2015 para probar nuevas sensaciones y texturas con sabor a la nueva cocina fusión. El Hotel Vista bella es una buena opción para unas vacaciones de playa con salidas culturales como la visita a Cadaqués.



Como estarás viendo, la Costa Brava es mucho más que playas. Porque esta masía del s. XVIII es miembro de Relais & Chateâux, toda una garantía de que este exclusivo hotel es una experiencia en sí misma. El Mas de Torrent Hotel y Spa está rodeado de jardines y vistas espectaculares. Por un lado, en la casa principal encontrarás las habitaciones, muchas de ellas con balcones con unas vistas campestres espectaculares. La decoración es más rústica aunque no dejas de percibir el lujo en ningún momento.

También, el Mas de Torrent Hotel & Spa es ideal para unas vacaciones de relax donde puedes coger las bicicletas que tienen a disposición de los huéspedes y dar un paseo por el campo visitando algunos de los pueblos cercanos.



El regresar, te espera El Restaurante Mas de Torrent, en el que podrás disfrutar lo mejor de la gastronomía catalana. Está regentado por Fina de Les Cols, una de las chefs más importantes de nuestro país que ya tiene dos estrellas Michelin. Aquí encontrarás recetas de pescados y mariscos de la costa de Girona, las anchoas de l´Escala o el arroz de Pals. Si vas en verano, también podrás disfrutar del Restaurante Piscina con una carta repleta de recetas más ligeras.



Si buscas una experiencia de luxe total, entonces puedes ir a una de sus impresionantes Suites que están apartadas del edificio principal. Las Suites Jardín tienen terraza privada que invita a la relajación absoluta. Las Suite Naranjo, tienen piscina privada. Sólo tú, tu acompañante y todo el verano para disfrutar.



Como estás en el medio del campo y el plan es muy tranquilo, no puedes perderte el magnífico spa que incluye piscina climatizada y zona infantil. Porque aquí los peques también merecen su diversión.

Continuamos recorriendo esta selección de hoteles en la Costa Brava y llegamos a la zona de la playa S´Agaró, pero tierra adentro. Tanto si vas con niños como si prefieres una escapada románica en pareja, el Sallés Hotel y Spa Mas Tapiolas tiene mucho para que tus vacaciones sean perfectas.



Porque esta masía catalana puede ser disfrutada de varias maneras. Está en el medio de la naturaleza, en pleno Valle de Solius y tiene unas vistas espectaculares mires por donde mires.

La piscina tiene una zona apartada para que los peques también disfruten del agua durante las vacaciones. Está abierta de 9 a 21, así que puedes ver el atardecer con los pies en el agua. Tiene una zona infantil que se usa tanto durante el servicio de comidas, como durante las diferentes actividades en vacaciones. Relax adulto, diversión infantil. Por cierto, pertenece a la red de hoteles BikeFriendly. Lleva tu bicicleta para aprovechar los senderos de los alrededores y todos los servicios para ciclistas que ofrece el Mas Tapiolas.



El restaurante ha mantenido la estructura original de la masía y aprovecha los rincones para crear salones apartados para los comensales. Si vas en plan relax, puedes aprovechar los tratamientos del Spa con vistas al valle.



Si el plan es ir en pareja, prepárate para sus Suites Natura, con entrada privada a tu habitación de 45m2 donde dejarás tu coche en la puerta. Cuentan con una recepción especial para los huéspedes que eligen entra las Suites con jardín privado o las que incluyen la piscina privada con colorterapia. Un auténtico lujo no sólo por la decoración, la tecnología domótica con la que puedes controlar todo desde tu móvil, incluso escuchar tu propia música. Como curiosidad, cada una de las suites lleva el nombre de la montaña que predomina desde la habitación. Simplemente vale la pena una visita. Como están promocionando estas nuevas suites, puedes acceder a ellas con un precio más que conveniente. Un regalo espectacular.



Concluimos este viaje de hotel en hotel por la Costa Brava, en Lloret del Mar. Unas vacaciones más urbanas, pero muy cerca de la playa, porque en el Hotel Guitart Monterrey, el plan es muy diferente.

Es un complejo de hotelero de varios pisos y estancias. Puedes aprovecharlo como centro para ir al mar y luego disfrutar de su piscina. O puedes ir al Water World Lloret, hacer algunas de las rutas para de senderismo y BTT de la zona, incluso hacer marcha nórdica, submarinismo o ir al teatro municipal para ver alguna obra. También el hotel cuenta con Gran Casino Costa Brava en el que puedes jugar y regresar caminando a tu habitación. También cuenta con su propia discoteca y barra exterior para las noches de verano.



Y aunque es una apuesta urbana, sus inmensos jardines te harán sentir en pleno contacto con la naturaleza. ¿Querías un poco de relax en tus vacaciones? Reserva tu tratamiento en el spa con sus piscinas climatizadas, las duchas a presión y el baño Hamman.



Claro que estar en el Guitart Monterrey y no disfrutar de su gastronomía es una pena. En la playa de Fenals tienen un Beach Club al que puedes llegar con el servicio de transporte de cortesía para huéspedes. La noche se vive diferente en su club Prince, un ambiente exclusivo con su terraza chill out y la zona para bailar con música de hoy y esas que siempre estarán en nuestra memoria. Aquí se trata de divertirse.

Las cenas y comidas puedes hacerlas en el Restaurante Monterrey, que tiene unas vistas maravillosas a los jardines. Las opciones son un menú buffet con sabores mediterráneos o su carta variada de platos a la carta.



Mención a parte merece el Freu. Alta cocina y de mercado en un ambiente más exclusivo. Ha sido seleccionado como uno de los mejores restaurantes de España y con mucha razón. Aquí el desfile de platos es una sucesión de sorpresas visuales y gustativas. En la carta hay propuestas que van desde las más clásicas hasta las más innovadoras. Pero, para un momento aún más inolvidable, no te pierdas el menú Freu Gastronómico. Siempre cambiante, siempre fresco, basado en productos de la temporada. Es simplemente imperdible.



Todas estas propuestas forman parte de Costa Brava Hotels de Luxe. Y aún nos queda mucho más por descubrir en esta espectacular región de nuestro país.