A Coruña, una ciudad abierta al mar y al verano

A Coruña es una ciudad abierta al mar, es, en realidad, una ciudad que se abre paso en el mar porque no sólo es una península que se adentra en él sino que ha tenido la osadía de ocupar sus espacios levantando un imenso dique tras el que veremos, en no mucho tiempo, un soberbio puerto exterior. La imagen aérea de A Coruña no deja lugar a dudas, una península, playas a un lado y a otro, puerto marítimo y deportivo, dique de abrigo, el faro más antiguo aún en funcionamiento, la Torre de Hércules y un castillo al que antes se iba en barca, el de San Antón. Claro que la ciudad es mucho más que su gran paseo marítimo, su torre o sus miradores y museos, es también sus jardines y cantones, sus galerías, su universidad, su ciudad vieja, su zona nueva... y sus fiestas, que son en agosto las verdaderas reinas de A Coruña. A Coruña es una ciudad para caminarla, cómodamente calzado porque es cierto que el paseo es largo y no puede hacerse en un día si quiere vivirse con gusto, pero es caminando como uno descubren los rincones más bellos de esta ciudad atlántica. Hoy os sugerimos nueve lugares que no puedes, en modo alguno, dejar de visitar si pasas por A Coruña pero no queremos dejar de daros algunas pistas más para que la ciudad os deje su mejor sabor de boca. En A Coruña se come bien, en restaurantes con Estrella Michelín si eres de los más sibaritas -Alborada y Ýrbore da Veira- o en la zona de vinos, de tasca en tasca, si lo tuyo es el tapeo; puedes optar también por la buena mesa y mantel que ofrece la zona de A Marina mirando al puerto o la Plaza de María Pita donde reina A Penela. Y una última recomendación culinaria: si quieres probar la que es, probablemente, la mejor empanada de zamburiñas de Galicia o incluso llevártela a casa, no dejes de visitar Alameda, en la calle del mismo nombre, entre los cantones y la conocida Calle San Andrés, junto a la Plaza de Pontevedra. Algo que también puedes hacer en A Coruña es ir de compras... y no sólo a Marineda, el nuevo e inmenso centro comercial a la entrada de la ciudad, sino también a la Plaza de Lugo donde encontrarás las tiendas más chic o la ineludible Calle Real. Si visitas la ciudad en agosto, no dejes tampoco de revisar el plan de fiestas que ha preparado el Ayuntamiento; y, ahora que sabes lo que te espera, donde hacer escala para tomarte un receso y un buen bocado y también donde hacer algunas compras para llevarte casa, recorremos los que son, a nuestro parecer, los 9 lugares más bellos de A Coruña.