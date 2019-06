Las Corridas Goyescas llegan a Ronda

La Plaza de Toros de Ronda, propiedad de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, es una de las más antiguas y monumentales Plaza de Toros que existen en España. Ronda, la ciudad soñada, se llena en verano de nacionalidades de todo el mundo. Llegan atraídas por una ciudad única, espectacular, partida en dos por un increíble acantilado y unida por el Puente Nuevo. En la serranía de Málaga, destaca esta pequeña localidad por bella y pintoresca. La ciudad se prepara ya para uno de los eventos más singulares del año. Las corridas goyescas en su plaza de toros, que se celebran los días 5, 6 y 7 de septiembre. Una de las citas anuales más importantes del calendario taurino. Un acontecimiento social y cultural. Si quieres asistir a este espectáculo mágico, date prisa en conseguir tus entradas. Y en cualquier caso, Ronda, merece una visita. La plaza de toros, permanece abierta al público, y no son pocos los que entran a fotografiarla. La Plaza de Toros de Ronda se inauguró en 1785 y hoy es uno de los monumentos más representativos de la tauromaquia. En 1993 fue declarado Bien de Interés Cultural. De estilo neoclásico, las gradas están distribuidas en dos niveles, con más de 136 columnas de piedra lisa con 68 arcos. El techo, a dos aguas, está cubierto con tejas árabes. Su aforo es de 6.000 espectadores y tiene uno de los ruedos más grandes de España con 60 metros de diámetro. La entrada da acceso a la arena, una de las más antiguas y hermosas que existen. Al Museo Taurino de Ronda, abierto al público en 1984 y que está dedicado a las dos grandes dinastías de toreros rondeños: los Romero y los Ordóñez. También a la Capilla y a la Real Guarnicioneria de la Casa de Orleans, que exhibe el conjunto de arneses, sillería y ropajes que el rey de Francia, Luis Felipe de Orleáns, regaló a su hijo Antonio, duque de Montpensier. La Galería de la Real Maestranza, una institución nobiliaria y caballeresca y a una estupenda colección de Armas de Fuego Antiguas. Te gusten o no los toros, no puedes dejar de visitar Ronda, la ciudad soñada, un pequeño rincón excepcional. Las corridas goyescas están organizadas por Francisco Rivera Ordóñez, que ha recogido el testigo de su abuelo como empresario del coso rondeño. Anota la cita en tu calendario y aprovecha el evento para una escapada romántica a una de las ciudades más bonitas de España.