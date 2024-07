¿Conocías estas curiosidades sobre el Jardín del Turia de Valencia?

Cuando una persona visita Valencia, tiene claro que hay algunos lugares que no se puede perder. ¿Quién no apunta en su itinerario, por ejemplo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias? Este es seguramente el emblema de Valencia, pero no lo único que tiene por visitar. De hecho, desde ahí mismo parte otro de los lugares más importantes y bonitos que tiene esta urbe: el Jardín del Turia. Un parque urbano que recorre el antiguo cauce del río Turia que ocupa una extensión de nada más y nada menos que 136 ha.

Recorrerlo a pie es una delicia, pero también hay muchas personas que aprovechan para hacerlo en bicicleta. Sea como sea, lo que está claro es que la mayoría de sus visitantes desconocen algunas de las curiosidades que esconde. Por ejemplo, ¿sabías que se fundó en el año 1986 y que desde entonces está considerado uno de los parques urbanos más grandes de todo el país?

Por otro lado, podemos decir sobre el Jardín del Turia que, repartidos por toda su extensión, es decir, desde el Oceanográfic hasta el Nuevo Bioparc de Valencia, hay más de una veintena de puentes. Algunos de ellos tienen varios cientos de años de historia, pero tuvieron que ser reconstruidos después de ser destrozados por las riadas que han tenido lugar en la ciudad.

Panorámica de Valencia | Pixabay

Hablando de riadas, ¿sabías que ellas fueron las culpables de que en 1957 el gobierno franquista decidiera desviar el cauce del río hacia el Plan Sur? Pues así fue y, gracias a ello, hoy podemos disfrutar del parque público verde y bonito que es el. No obstante, hubo un tiempo en que la idea que se tenía era construir allí mismo una enorme autopista; fueron los vecinos quienes se opusieron a este plan.

Así, gracias a la negativa de los vecinos se decidió urbanizar el antiguo cauce del río Turia y dar lugar al que es el mayor parque lineal de Europa. Tiene casi 9 kilómetros de longitud y cada año lo visitan más de 3 millones de personas. No es para menos porque, ¿sabías que en este parque se puede encontrar de todo?

Dentro del Jardín del Turia hay parques como el Gulliver, repleto de toboganes gigantes en el que se lo pueden pasar bien tanto niños como mayores. También hay chiringuitos con terrazas en los que sentarse a tomar algo fresquito, hay caminos habilitados para quienes deciden ir a hacer deporte, zonas de césped inmensas en las que hacer un buen picnic y también edificios como el Palau de la Música, en el que disfrutar de espectáculos.