10 conciertos para animar el mes de junio

Las giras de verano están ya en marcha y no habrá que esperar mucho para disfrutar de los primeros conciertos de la temporada estival por eso hoy queremos recordarte 10 que nos parecen la mar de interesantes y que animarán y mucho el mes de junio haciéndonos más llevadero el tránsito hacia las vacaciones. Hay más, muchos más, y algunos de estos grupos y solistas incluso repiten actuación en diferentes localidades, nosotros te recomendamos los que, estamos seguros, serán sus conciertos estelares en España y en el mes de junio (y te advertimos además del precio de las entradas...).

Lo cierto es que junio llega con notas musicales de lo más diverso: tenemos a Guns'n'Roses para los más rockeros e internacionales, a Ricky Martin para los más sabrosones, a Sabina para los que barren para casa, Michael Bolton para los románticos empedernidos, Alejandro Sanz que es todo un clásico, el incombustible Juan Perro, David Bisbal para quienes se engancharon a la primera edición de operación triunfo, India Martínez porque sus 90 minutos son inolvidables, Sole Giménez para los nostálgicos y Hombres G para los más nostálgicos todavía.

Hay mas conciertos, por supuesto, y sin salirte del mes de junio, pero a nosotros estos 10 nos parecen una selección interesante por eso a continuación te damos los detalles:

1.- Hombres G

Hombres G | Hombres G

Actuarán el 2 de junio en la Plaza de Toros de Murcia, lo harán en un concierto compartido con Nacha Pop. El precio de las entradas es de 22,80 euros.

2.- Guns'n'Roses

Guns'n'Roses | Antena 3 TV

La gira Not in this Lifetie Tour de Guns'n'Roses llegará al Estado Vicente Calderón en Madrid el 4 de junio. Las entradas cuestan 64,50 euros.

3.- Ricky Martin

Ricky Martin | Ricky Martin web

Dicen quienes lo vieron hace unos días en Madrid que su directo es todo un espectáculo, estás a tiempo de disfrutarlo porque actuará en Murcia (en el Recinto Ferial) el 4 de junio a las 10 de la noche. Las entradas cuestan 42,90 euros.

4.- David Bisbal

David Bisbal | David Bisbal Facebook Oficial

Estará el 9 de junio en la Plaza de Toros de Valencia. Las entradas cuestan 34,50 euros.

5.- India Martínez

India Martínez | India Martínez Facebook Oficial

El tour secreto de India Martínez llega a la Plaza de Toros del Puerto de Santa María el 10 de junio. El precio de las entradas es de 28,50 euros.

6.- Michael Bolton

Michael Bolton | Michael Bolton Facebook Oficial

Actuará el 13 de junio en el Festival Jardins Predralves. Las entradas más económicas cuestan 28 euros, las más caras -y mejor situadas- 108.

7.- Sole Giménez

Soledad Giménez | Soledad Giménez Web

Actuará el 15 de junio en el Teatro Alcalá de Madrid. Las entradas cuestan 21,60 euros.

8.- Juan Perro

Juan Perro | Juan Perro web

Estará en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla, el 15 de junio de 2017. Las entradas cuestan 20,50 euro

9.- Alejandro Sanz

Alejandro Sanz | Alejandro Sanz web

Actuará en el Estadio Vicente Calderón el 24 de junio. Las entradas cuestan 39 euros.

10.- Joaquín Sabina

Joaquín Sabina | Joaquín Sabina Web

Estará en el Palau Sant Jordi con su gira 'Lo Niego Todo' el 28 de junio. Las entradas cuestan 38,50 euros