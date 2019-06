Comerse los rincones más famosos de NY sin moverse de Madrid

Tanto si estás preparando tu viaje a Neva York, como si quieres recordarlo a través de sus sabores, la propuesta de New York Burger te encantará. Porque en toda su carta buscan representar ese sabor americano tan especial como los rincones favoritos de esta ciudad. Así que hoy te proponemos irte de viaje y estar en la Estatua de la Libertad, el Empire State, Times Square, la Chrysler Tower y el Madison Square Garden sin moverte de Madrid.

Llegó desde Francia en 1885 en más de 300 piezas. Pero una vez que el puzzle arquitectónico fue armado, se convirtió en todo un emblema que da la bienvenida a la costa de la "Gran Manzana". Para celebrar su presencia en la ciudad, la propuesta Estatua de la Libertad de NYB viene acompañada de queso parmesano, tomate al horno y albahaca fresca.



El Empire State fue inaugurado el 1 de mayo de 1931, en plena crisis del 29. Así que tomó bastante tiempo para que realmente fuera ocupado, así que se ganó el apodo de "Empty State Building". Pero, actualmente, eso es cosa del pasado ya que recibe más de 2,5 millones de visitas al año que disfrutan de los observatorios de las plantas 86 y 102. La versión gourmet de este emblema americano lleva: una mezcla de sabores con frijol refrito, queso americano, bacon, tomate, lechuga y cebolla a la brasa.

Si has estado en Nueva York, recordarás la sensación de estar en medio de una de las imágenes más vistas en tu vida. Pantallas dinámicas que te asombran enseguida. ¿A que también te has reservado unos minutos para dar un giro de 360º para absorver cada uno de los detalles del lugar? Así es Times Square, el punto neurálgico de New York por donde pasan dos millones de personas cada día. ¿A qué sabe? Según NYB, a queso de cabra, cebolla caramelizada y frutos secos. Un toque original con texturas diferentes para representar todo eso que te pasa en este rincón emblemático de la ciudad.

Además de imponente, la Chrysler Tower es una de las mayores representaciones Art Decó de New York. Águilas que dominan las vistas, cubiertas de radiadores y tapacubos inspirados en los modelos de los automóviles Chrysler. En sólo 18 meses esta torre levantó su estructura en 1930. Todo un récord de construcción que hay que celebrar con queso azul, salsa de arándanos, tomate, lechuga y cebolla roja.



Desde un partido de la NBA, hasta un concierto memorable de los músicos más importantes del momento. El mítico Madison Square Garden acoge a más de 20.000 espectadores que aplauden los espectáculos que tienen el honor de decir "presente" en este lugar. Tan espectacular es, que NYB propone representarlo con esta hamburguesa con huevo frito, queso Havarti y sofrito de cebolla y tomate.

Todo el sabor de Nueva York encerrado en estas espectaculares representaciones gastronómicas que podrás disfrutar en New York Burger de las sedes de C/ General Yagüe 5; C/ Recoletos 4 y Paseo de la Castellana 89, que además cuenta con una terraza cubierta para poder disfrutarla todos los días del año.

Por cierto cuentan con carta para celíacos.