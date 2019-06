Cinco posibles vacaciones 'adults only'

El derecho de admisión es una prevenda de los lugares privados de uso común y algunos de ellos, concretamente algunos hoteles, nos dicen con toda amabilidad y cariño que niños no, entendiendo por niños a los menores de 18 años en los casos más serios y a los de 14 o incluso 12 en los más laxos. Y es que no todo el mundo disfruta con las carreras, los juegos, las risas, los chapuzones y los llantos. Somos diversos y diversos son también nuestros lugares de vacaciones, cosa que está muy bien y nos gusta. Hoy os proponemos cinco rincones no muy lejanos para unas vacaciones sin niños, tanto si así lo quieres porque ni tienes niños ni te divierte tenerlos cerca, como si tu caso es el contrario, convives con ellos y simplemente necesitas desconectar y echarlos un poco de menos mientras vuelves a mirar a los ojos a tu pareja, porque seguro que con los niños revoloteando alrededor es ese un hábito que has perdido. He aquí cinco deliciosas opciones para singles que quieren alejarse del mundanal ruido, parejas en busca del romanticismo más tranquilo y elegante o amigos que, simplemente, no quieren compartir la piscina con los pequeños locos bajitos que revolucionan los espacios que ocupan. Funchal en Madeira, Hammamet en la costa mediterranea de Túnez, los Dolomitas italianos, Creta y nuestra querida isla de Palma de Mallorca son cinco destinos, por obra y gracia de los cinco hoteles adults only que hoy os proponemos, para viajar también solos y no únicamente en familia porque en la vida hay tiempo y vacaciones para todo y para todos los gustos.