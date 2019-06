Cinco plazas mayores imprescindibles

En el año 1480, los Reyes Católicos establecieron a través de una Ordenanza que a aquellos lugares o plazas de cada localidad lo suficientemente grandes para celebrar en ellas un mercado e instalar el Ayuntamiento, se les denominaría plazas mayores. Por lo general, esta tradición se ha mantenido con el paso de los siglos y en la mayoría de ciudades la Plaza Mayor suele ser el punto central, desde el que parten la mayoría de las rutas turísticas y también uno de los más fotografiados. Sin embargo, el tiempo en ocasiones no ha respetado estos nombres y hoy se las conoce con otros diferentes, pero la esencia sigue siendo la misma. Cafeterías, tiendas, restaurantes… todo tipo de comercios se aglutinan alrededor de estas plazas, en muchos casos las más transitadas y bulliciosas. La Plaza Mayor se puede decir que es la carta de presentación de cualquier población, de ahí su majestuosidad y su ambiente lleno de vida, que muestra lo mejor de la ciudad. Algunas comparten el mismo estilo arquitectónico pero, aún así, siempre tienen un punto diferencial que les convierte en únicas y las hace diferentes a las del resto de España. Tradicionales, con monumentos llamativos o con un atractivo más discreto, las fachadas pueden estar ornamentadas o ser sobrias y elegantes, los detalles no importan. A lo largo y ancho de la geografía española hay plazas mayores de estilo renacentista, neoclásico o barroco, normalmente todas con soportales, una planta rectangular, balcones y medallones que adornan sus uniformes fachadas. Te presentamos cinco imprescindibles, la selección no es sencilla pero estas son cinco de las más bellas con las que cuenta nuestro país, Salamanca, Ocaña, Sevilla, La Coruña y Chinchón.