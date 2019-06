Cinco piscinas infinitas para el último chapuzón del verano

Llegado el mes de septiembre, y aunque en ocasiones es mejor no parase a pensarlo, se acerca el último chapuzón del año. Todavía aprovechamos las buenas temperaturas y los rayos del sol en las terrazas, hacemos planes para alargar todo lo posible el verano y no hemos cambiado el chip de otoño –porque todavía queda relativamente mucho para el cambio de estación-. Aún tienes oportunidad de pegarte un último chapuzón para cerrar la temporada. Para sumergirse en todos los recuerdos del verano que acaba y mantenerlos intactos en la memoria. Y, ¿qué mejor opción que bañarse en una increíble piscina infinita? Solo se nos ocurre una posibilidad que pueda mejorarlo: hacerlo en una que, además de infinita, tenga unas vistas que quiten el sentido. Te presentamos cinco piscinas que reúnen estas características y que serán el broche final de un verano inolvidable. Espacios en los que una ilusión óptica hace que veamos que el fin de la piscina es el mismo horizonte, es decir, cuando parece que el agua se une con el cielo o el mar. Son auténticas balsas de tranquilidad, en las que las prisas no tienen cabida y el único reloj que existe marca las horas según el hambre y el cansancio que tenga cada uno. Así que prepara las maletas y reserva un fin de semana lo más rápido posible para desconectar de la vuelta a la rutina. Una escapada a tiempo puede recargar las pilas a cualquiera. Los destinos son de lo más sugerentes: Tenerife, Barcelona, Ibiza, Pontevedra o Gran Canaria. Y todos los hoteles que te proponemos tienen una característica que les hace sorprendentes: en alguno de sus niveles, y al aire libre, poseen piscinas que parecen no acabarse nunca, con vistas a la ciudad o al mar, las hay para todos los gustos. ¿Con cuál de ellas te quedas?