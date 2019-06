Cinco bares 'pet friendly' en Barcelona

Empieza a preparar el plan porque esta vez tienes una cita con tu mascota. En Barcelona cada vez hay más restaurantes y bares para ir a disfrutar de tu café o tu cena acompañado de tu perro. Aquí tienes nuestra selección de cinco bares y restaurantes 'pet friendly'.

1. Bar Seco. Passeig de Montjuïc, 74.

Una carta con productos frescos, ecológicos y sabrosos, siempre de la zona. Deliciosas recetas que varían según la temporada con ingredientes de la zona. Y es que en el Bar Seco, quieren lograr un buen equilibrio entre el modo urbanita de vivir y lo mejor que te da la naturaleza. No te pierdas los las cervezas y vermouths artesanales y las patatas bravas con salsa vegana a base de leche de soja.

2. Bernies Diner Grill y Bar Barcelona. Via Layetana, 20.

Todo un dinner americano en plena Barcelona. Espérate hamburguesas, perritos calientes, milk shakes, ensaladas y cocteles en un ambiente muy años 50. Es recomendable que reserves tu mesa para que tanto tú como tu perro podáis pasar un gran momento. Es tu opción de fin de semana para tener tu brunch con bagels, panckakes o huevos revueltos en sus múltiples variedades.

3. The Juice House. Parlament, 12.

Por el nombre, ya te habrás dado cuenta de que aquí los zumos y smoothies son los reyes de la carta. Todas sus creaciones son preparadas con frutas y verduras prensadas en frío para que conserven mejor todos sus nutrientes y no les agregan ni agua ni colorantes. Es pura naturaleza en vaso. Cada día sirven brunch, por lo que no tienes que esperar al sábado o al domingo para darte un gusto. Además, tienen un cuenco de agua siempre fresca para que tu mascota también se pueda tomar algo. Y si quieres una copa, te encantará saber que todos sus zumos puedes pedirlos en versión mojito.

4. El Pachuco. Carrer de Sant Pau, 110.

Un local pequeño y acogedor que contiene de las mejores recetas de tacos mexicanos que puedas encontrar en la ciudad. Y como es un mexicano muy típico, espera encontrar cervezas y tequilas del país azteca, enchiladas, tortillas, nachos y más platos tradicionales.

5. Fritz RestóBar. C/ Oliana, 14.

Está ubicado en la zona de Sarrià-Sant Gervasi y cuenta con terraza muy amplia para pasar un rato muy agradable. La carta ofrece un sinfín de platos mediterráneos, catalanes, tapas tradicionales y hamburguesas. Puedes hacer una reserva para reuniones familiares o de amigos, incluso tu mascota. Y si te apetece quedarte tomando una copa, puedes pedir la tuya más allá de la medianoche.

