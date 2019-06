Una cena con las mejores vistas de París

En el corazón de París, el barrio de Halles, se ubica uno de los museos más excepcionales de la capital francesa. Un templo del arte actual y contemporáneo, el Museo Nacional de Arte Moderno, más conocido como el Centro Georges Pompidou. Es también uno de los monumentos más visitados de Francia y, además de exposiciones, organiza eventos, actuaciones, talleres, exposiciones, conferencias y dedica una parte de su actividad a la investigación.

Institución con vocación multidisciplinar, orientada a la creación más actual, cuenta con obras de artistas contemporáneos y grandes colecciones de figuras del arte moderno como Giorgio de Chirico, René Magritte, Piet Mondrian, Jackson Pollock, o actores de la escena contemporánea internacional como Joseph Beuys, Andy Warhol, Lucio Fontana, Yves Klein y muchos más. Arte contemporáneo que incluye la fotografía, las imágenes en movimiento, el cine experimental y el vídeo, y que integra también la creación industrial, la arquitectura y el diseño.

Además de eso, la arquitectura del Centre Pompidou es única en el mundo. Diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers, es un prototipo original de una nueva generación de museos y centros de cultura, con grandes y amplios espacios interiores dedicados a las obras y a las actividades. El color es una de sus características, el azul, el rojo, el amarillo y el verde animan sus fachadas y visten su estructura. Futurista en muchos aspectos, innovador y revolucionario incluso, este Centro de Arte está catalogado dentro de las arquitecturas más emblemáticas de finales del siglo XX.

Pero además de hablar del museo, en la parte superior de este extraordinario edificio se esconde uno de esos pequeños secretos a voces con los que a veces nos sorprende esta ciudad: un restaurante mágico que ofrece unas increíbles vistas de París y de sus monumentos. El restaurante Georges, llamado así en honor al presidente francés que mandó construir el Pompidou, cuenta con una amplia terraza, podemos decir que excepcional, ideal para disfrutar de un momento inolvidable bajo el cielo de París, ver la puesta de sol o pasear entre las estructuras creadas por Jakob y MacFarlane.

Georges es un inmenso loft de cristal, de arquitectura sorprendente y decorado con un interiorismo contemporáneo como no podía ser menos. Ubicado en el sexto piso del museo, lo mejor es que vas a poder ver una perspectiva de París inigualable, con la Torre Eiffel y la colina de Montmartre con la Basílica del Sagrado Corazón como telón de fondo. No encontrarás un lugar más romántico en el que cenar o tomar algo en la ciudad. No dejes de reservar una mesa junto a las ventanas.

La cocina es creativa, cocina francesa de fusión, y se elabora con productos de primera calidad. Platos como el Carpaccio con alcachofas y trufas, la ensalada de langosta, el rodaballo a la plancha, o la carne a la parrilla con salsa bearnesa, y postres como milhojas de frutos del bosque o tarta de chocolate invitan a quedarse. Abierto desde el mediodía y hasta la medianoche, este es uno de esos pequeños rincones que no debes dejar de visitar. Desde luego no se nos ocurre un final de jornada mejor que este. Arte en el museo y arte en la cocina para un día de lo más completo. El restaurante Georges es uno de esos restaurantes imprescindibles si viajamos a la capital francesa.



Y si no hay mesa disponible, no te preocupes, porque también tienes la opción de simplemente tomar algo en la terraza de la entrada donde vas a poder deleitarte con las mismas vistas pero sin cristales de por medio.

