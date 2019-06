Las 8 catedrales más increíbles de España

Ser religioso o no nada tiene que ver con el hecho de que las catedrales sean uno de los mayores atractivos de cualquier ciudad. Cualquier persona, sea o creyente o no, es capaz de apreciar la belleza de estos grandes monumentos. Y es por eso que suelen ser uno de los imprescindibles en los itinerarios de los viajeros. Hoy nosotros te presentamos las que nos parecen las ocho catedrales más bonitas de España, así que coge papel y boli para no perderte detalle de ninguna de ellas. Empezamos.

Catedral de Barcelona

La Basílica de la Santa Cruz y Santa Eulalia es una catedral construida entre los siglos XIII y XV. Está formada por un total de tres naves y un claustro y su estructura es la propia del gótico catalán. Así, está hecha para aprovechar bien el espacio interior y dentro de ella hay muchas capillas secundarias. Por lo que hace al exterior destacan los grandes ventanales y sus dos torres campanario. Sin duda se trata de uno de los monumentos más bonitos de la ciudad Condal y preside con elegancia el barrio gótico de la misma.

Catedral de Segovia

La catedral de Segovia comenzó a construirse en el siglo XVI con un estilo gótico tardío y no se terminó hasta dos siglos más tarde. Es conocida popularmente como la Dama de las Catedrales y no es para menos, porque se levanta elegante e imponente sobre las murallas de la ciudad.

Catedral de Sevilla

Dicen los sevillanos y quienes pisan esta ciudad andaluza que Sevilla tiene un color especial y, como no podía ser de otra manera, su catedral también lo tiene. Es la catedral gótica más grande del mundo y su campanario, la Giralda, tiene ni más ni menos que 104 metros de altura. Y esto, sus aires musulmanes y su magnífica fachada la convierten en una catedral que obligadamente tienes que visitar.

Catedral de León

La Pulchra leonina o Bella Leonesa se comenzó a construir en el siglo XIII siguiendo el estilo del gótico francés. Es famosa porque cuando se construyó se dejaron de lado los grandes muros y se sustituyeron por grandes vidrios coloridos, cosa que la convirtió en una de las grandes colecciones de vidrieras a nivel mundial. Y por si fuese poco, le otorgó una belleza única y especial que la hace diferente a todas las demás.

Catedral de Córdoba

La Mezquita de Córdoba se comenzó a construir en el año 785 por los conquistadores musulmanes, pero se amplió durante el Emirato de Córdoba y el Califato de Córdoba. El edificio tuvo una dimensión de 23.400 metros cuadrados y se convirtió en la segunda mezquita más grande del mundo después de La Meca, superada más tarde por la Mezquita Azul de Estambul. Su forma rectangular hace que tenga cuatro fachadas diferentes, todas ellas repletas de puertas que dan acceso a su interior. Y aunque se haya convertido al cristianismo, junto a la Alhambra es el máximo exponente del islamismo en España.

Catedral de Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago de Compostela es bastante peculiar, ya que su belleza no es tanto física sino sentimental. Aquí llegan los peregrinos una vez finalizan el Camino de Santiago y su felicidad es extrema por haber llegado a la meta y haber cumplido su objetivo. Pero además, para dichos peregrinos es también importante el hecho de que, según dicen, el Apóstol Santiago esté enterrado allí. Pese a todo su belleza va más allá de lo sentimental y espiritual. La catedral de Santiago también es bonita físicamente y de eso se encargan sus imponentes fachadas barrocas con sus respectivas e increíbles plazas y el pórtico de la Gloria, de estilo románico.

Catedral de Burgos

Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María, así es como se llama esta fabulosa catedral dedicada a la Virgen María levantada con piedra caliza de Hontoria. Está formada por tres cuerpos de entre los que destacan sus dos altas torres cuadradas y todo ello se construyó en 1221 a partir del gótico francés. Eso sí, a lo largo de los años se le han ido incorporando elementos de otros estilos, como renacentistas o barrocos. Y sin duda lo que la caracteriza son las agujas de la fachada principal, la Capilla del Condestable y el cimborrio del crucero, tres cosas del gótico flamígero que se incorporaron entre los siglos XV y XVI.

Catedral de Mallorca

La Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca es uno de los edificios góticos más altos del viejo continente y su altura parece aun mayor porque se levanta sobre las antiguas murallas de la ciudad. Situada junto al mar Mediterráneo, esta catedral les muestra a todos los visitantes el mayor rosetón gótico existente y su indudable belleza, dos cosas que la hacen ser una de las catedrales más increíbles del país.