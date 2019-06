Una casa rural muy chic en el corazón de La Rioja

En pleno valle central de la Rioja, y a tan solo 15 kilómetros de Logroño, a los pies del monte Moncalvillo y a la entrada del valle de Cameros, Sorzano es un pueblo ideal para descansar y disfrutar de la vida tranquila.

Y es ahí donde podemos encontrar una de las casas rurales más singulares de la zona. Casa Josephine, un lugar romántico como pocos, a tan solo veinte minutos de las zonas de la Rioja Alavesa de Elciego, un precioso pueblo de tradición vitivinícola en el que destaca el famoso hotel diseñado por Frank Gehry, o Laguardia, una villa medieval fortificada desde la que se divisa toda la geografía riojana. Cerca de la Rioja Alta, comarca de la Sonsierra y Haro. Una ubicación perfecta para conocer la región y también el norte de España.

Una casa casa rural familiar de finales del XIX, reconvertida en un alojamiento cálido y acogedor, ideal para familias o grupos de amigos. Un rincón en el que disfrutar de preciosos paseos por la naturaleza y en el que la vida transcurre despacio. Es también un estudio de decoración y de arquitectura, una tienda online, y un espacio en el que se imparten cursos y talleres de escritura creativa, diseño de moda o técnicas textiles; y con vino propio.



Además, Iñigo Aragón y Panlo López, ponen como ejemplo de su trabajo, la restauración y decoración de Casa Josephine, en la que se basaron en los principios del movimiento Arts and Crafts, trabajo manual lento y concienzudo, y donde han buscado ante todo soluciones sostenibles y ecológicas creando espacios cómodos y llenos de vida. No hay nada como reinventarse.

En un entorno único, en el corazón de la Rioja, rodeado de huertas, y en un pequeño pueblo en que encontrarás un bar, un restaurante, una panadería, una pequeña tienda de comestibles, un productor artesanal de aceite de oliva y otro de embutidos. La vida al natural, la vida rural, un auténtico oasis de paz y bienestar. Una casa rural con capacidad para 10, máximo 12 personas, con cinco amplios dormitorios, cuartos de baño, dos amplios salones, zonas de comedor y una cocina completamente equipada. Decorada con un gusto exquisito que invita a quedarse. La casa cuenta con conexión Wi-Fi, TV, servicio de habitaciones y limpieza diaria.

Y si quieres descansar y no te apetece cocinar, puedes solicitar desayunos, catering e incluso traslados al aeropuerto, canguro para los peques, asistenta o un chef, todo para una estancia perfecta. Precio por noche de la casa completa es de 400 euros. No admite mascotas, y no está permitido fumar en su interior.

Para explorar, a tan solo 30 minutos de distancia, las maravillosas obras arquitectónicas de Frank Gehry, Zaha Hadid o de Santiago Calatrava, para descubrir bodegas. Y los espléndidos es imprescindibles Monasterios de San Millán, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO o Santo Domingo de la Calzada, sede diocesana fundada por el propio santo hace nueve siglos para mejorar el Camino de Santiago y atender a los peregrinos. Imprescindibles. Entre bellos paisajes de viñedos y el arte del camino de Santiago

Casa Josephine es una casa rural encantadora, donde cada detalle importa, donde cada rincón esta cuidado con mimo, un alojamiento ideal y maravillosos para cualquier época del año, un lugar en el que volver a la vida de antaño, tranquila y bucólica. Un alojamiento rural bonito en el que el tiempo se detiene, donde soñar despierto y disfrutar de la mejor compañía.

