Carnaval en Navarra, fiesta y personajes mágicos con sabor de antaño

Brujas aulladoras, osos, fantasmas de tela de saco rellenos de paja, carboneros, gigantes de tres metros y bandidos con varas, se adueñan en Carnaval de las calles de muchos pueblos en la Comunidad Foral de Navarra. Danzas y rituales mágicos, ancestrales tienen lugar los días 15, 16 y 17 de febrero en unas fiestas ya populares que no te puedes perder. Atención porque llega el Carnaval más esperado. En Lantz, por ejemplo, un pequeño municipio entre los valles de Anué y Ultzama, se viven estos días con especial intensidad. Su Carnaval es oficialmente un “Bien de Interés Cultural”, junto con los de Ituren y Zubieta. Su máximo representante es el bandido Miel Otxin, un gigante de tres metros de altura vestido con vivos colores que es ejecutado y quemado en la hoguera el martes 17 de febrero. Un desfile recorre el pueblo con personajes como Ziripot, hombre bonachón y gordinflón hecho a base de sacos rellenos de helechos y heno, el Zaldiko, un caballo salvaje que arremete contra él hasta tirarlo al suelo, los Arotzak, que llevan martillos y tenazas, y corren tras el Zaldiko para herrarlo, y finalmente los Txatxos, que enfundados en pieles de animales y armados con palos y escobas, gritan mientras hostigan a todos los presentes. Si no has presenciado nunca esta peculiar fiesta, te aseguro que te asombrará. En Alsasua el martes de Carnaval, el 17 de febrero, las calles se vuelven aterradoras. Los momotxorros, que son personajes de aspecto fiero que se dedican a atacar al personal con sus horquillas, asaltan la localidad acompañados de brujas aulladoras y fantasmas rellenos de hierba seca. Un macho cabrío preside este peculiar desfile que termina en la plaza Mayor, donde sigue la fiesta con un gran baile. Los Carnavales de Goizueta son divertidos y originales. El martes 17 de febrero, un gran desfile recorre las calles, un desfile en el que toman parte carboneros o zomorrok, que llevan sobre sus espaldas odres adornados con cencerros y los mozorrok, vestidos de blanco, con faja, pañuelo y boina roja. Y ojo, porque hay que huir de los carboneros que tratan de tiznar de negro las caras de las mujeres, restregando las suyas. Así que chicas si no queréis acabar con la cara negra, cuidado. Un fiesta popular en la que vamos a poder disfrutar de unos bailes llamados “zagi-dantza” que incluyen piruetas y saltos. En Lesaka, la fiesta es el domingo de Carnaval, el día 15 de febrero. Los protagonistas son los zaku zaharrak, unos grotescos personajes embutidos en tres sacos de tela rellenos de hierba seca, que se tapan la cara con un pañuelo y llevan una pizontzia o vejiga con la que atizan al público. ¡Qué manía con atizar al personal¡ Los zaku zaharrak desfilan en fila india al son de la música de la banda municipal y acompañados de las mairus, que son mujeres tocadas con sombrero ancho y cubiertas de abundantes tiras multicolores, y de los goitarrak que son los habitantes de los caseríos. En Bera los protagonistas son los pastores y las nodrizas, chicos disfrazados de chicas. Los desfiles son el domingo y el lunes de Carnaval, el 16 y el 17 de febrero. En dos hileras avanzan bailando mientras las nodrizas lanzan a sus bebés, tranquilos que son muñecos, al aire y los recuperan sanos y salvos. La comparsa la preside el Rey Momo, un antiguo monarca que se traslada en carroza. Y menos conocido, es el Carnaval de Unanua el más mágico y misterioso Los mamuxarros, jóvenes y solteros, aparecen el martes de Carnaval, el 17 de febrero, con fantásticas caretas de hierro y atizan con sus varas a cuantos encuentran a su paso. Así que ya sabes, a esquivar. Y sobretodo huye del Mutua, un mudo chivato vestido de mujer, que avisa a los mamuxarros de hacia dónde huye el público. En Arizkun, el martes de Carnaval por la mañana un oso cubierto de pies a cabeza por pieles de carnero, sus cuidadores, viejas encorvadas, vecinos cubiertos con máscaras, fantasmas y una pareja de novios que simulan una boda, hacen una representación para los asistentes, y por la tarde tiene lugar un bellísimo baile llamado la Sagar Dantza que se baila con manzanas en las manos y es un homenaje a la primavera que llega. Otro lugar que merece una visita en Carnavales es Olite. El sábado 14 de febrero, que además este año coincide con San Valentín, los vecinos se visten con llamativas prendas rurales y recorren las calles persiguiendo al personaje malo del cuento, “Satanás”. Y en Tudela, los zipoteros, personajes con máscara y cabeza cubierta van tirando caramelos a los asistentes mientras recorren las calles acompañados de capirotes. Y esto sucede el viernes anterior al Miércoles de Ceniza, el 13 de febrero, y también el martes de Carnaval, el 17 de febrero. Y en Cintruénigo, hay que tener cuidado si no quieres que te rocien con agua con azulete, los zarramusqueros toman las calles del pueblo por la tarde, el sábado y domingo de Carnaval, el 14 y 15 de febrero, y te rocían sin piedad así que toca correr. Carnavales de lo más originales en la Comunidad de Navarra. Si quieres vivir esta fiesta tienes donde elegir. Imágenes: Turismo de Navarra