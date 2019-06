Un capricho de cinco estrellas en Madrid

Dependiendo del lugar y el momento, uno se siente de diferentes formas cuando entra a un hotel. En realidad, cada edificio tiene su propia personalidad y es eso lo que les confiere un carácter único que si es lo suficientemente fuerte consigue trasmitir vibraciones a los huéspedes. Por eso, igual que personas, hay edificios más y menos empáticos, que nos caen bien, que nos agradan sin saber explicar qué y en los que nos sentimos de determinadas maneras cada vez que los visitamos. En el caso del URSO Hotel & Spa, un alojamiento madrileño que abrió sus puertas hace tan solo unos meses, cuando uno cruza su hall se siente como un príncipe o una princesa, lo que en cada caso corresponda. Quizás esto tiene que ver porque el edificio en el que se ubica es un antiguo palacio que ha sido restaurado pero que aún conserva su encanto y sus aires de lujo. No hace falta más que contemplar su fachada de estilo neogótico, una construcción que data del año 1915 pero que luce como nueva tras las reformas. Está a cinco minutos a pie del metro de Tribunal, justo enfrente del recién inaugurado Mercado de Barceló y a pocos pasos de la zona de Malasaña, la más vibrante de la capital española, además de muy cerca de la Puerta del Sol y del Retiro. Pero su situación es perfecta porque al mismo tiempo que está cerca de las zonas de ocio y tiendas, se encuentra en una calle tranquila y alejada del bullicio. Su recepción está abierta las 24 horas y en ella se pueden adquirir desde entradas para una función de teatro hasta recibir información turística de la ciudad. Otro detalle que le vuelve especial son sus cinco estrellas, una magnífica carta de presentación que ya anticipa lo que puede ofrecer el hotel a todos sus huéspedes. Sus 78 habitaciones están decoradas con un gusto exquisito que parece provenir de épocas pasadas, sin olvidar que se trata de un hotel boutique, lo que implica que cuenta con todas las comodidades imaginadas que harán sentir a los clientes como en casa. El confort se adereza con tapizados con estampados clásicos, paredes imponentes, techos adornados con escayola y espacios luminosos. En él podrían haberse alojado perfectamente miembros de la realeza internacional de siglos pasados y lo más seguro es que el URSO Hotel & Spa se hubiera convertido en uno de sus alojamientos recurrentes durante sus visitas a Madrid. En el spa, que lleva la firma Natura Bissé, se pueden recibir tratamientos de belleza muy saludables, además de relajarse en la piscina con hidromasaje o hacer deporte en la zona de fitness. Este espacio está cuidadosamente aislado y aclimatado, con una decoración basada en la madera y completado por una iluminación tenue que crea un ambiente acogedor. En su restaurante, durante los próximos seis meses se podrá disfrutar del proyecto The Table by, un restaurante pop up que cada mes contará con un chef a los mandos de su cocina. La excusa perfecta para alojarse en el hotel y reservar una cena especial en este espacio. Pero, independientemente de ello, ¿quién necesita alguna razón para alojarse en un palacio de principios del siglo XX?