Can Casi, la experiencia Eco Slow

El Movimiento Slow, es una corriente surgida al amparo del italiano Carlo Petrini, allá por los años 80, para combatir el estrés que produce nuestro ritmo diario de vida. También el concepto Slow Food, que buscaba la vuelta a la gastronomía tradicional, a los sabores y los prodcutos de temporada en detrimento de la comida rápida. Con el paso de los años, este Movimiento Slow se ha convertido en una corriente universal y en una necesidad. También en el ámbito de los viajes, con la vuelta a un concepto romántico de aquellos antiguos viajeros que se lanzaban a descubrir el mundo integrándose sin prisa pero sin pausa en el nuevo entorno. Y a este concepto se han sumado algunos establecimientos hoteleros, que reivindican la vuelta al trato personalizado, a un concepto de hostelería diferente y cercano, que huye de la masificación, que se integra en el entorno, con materiales y artesanos de las zona en las que se ubican. Y estos hoteles, ubicados en zonas rurales, con todas las comodidades, que cuidan cada pequeño detalle, nos han conquistado con su encanto y su buen hacer, y por estar en armonía con el entorno, cuidando el medio ambiente. Y así es como nace Can Casi, un proyecto fruto del amor de sus propietarios por esta preciosa masía, que en un principio era su casa personal de vacaciones. La necesidad de volver a sus muros y el echar de menos su calor, hizó que Emma y su familia se decidieran a abandonar su vida en Barcelona y dedicarse en cuerpo y alma a su nueva actividad, en este maravilloso entorno que es el Baix Empordà. En Girona, en una de las provincias más bonitas de España, en un pequeño pueblo muy acogedor, Regencos, nace Can Casi, un hotel rural donde a veces el tiempo parece alejarse. Stress, vidas agitadas y es entonces cuando necesitas un STOP, respirar, recuperar sensaciones, encontrar la calma y sentirte de nuevo en equilibrio. Así se define Can Casi, un espacio donde mimarte y recuperar la paz y la calma que todos necesitamos. ¿Y qué nos ofrecen? Pues cinco maravillosas habitaciones, cada una con su nombre y sus características. Smile y Enjoy, habitaciones dobles con televisión, estación de Ipod, baño con ducha y secador. Keep Calm & Relax, habitación doble con televisión, estación de Ipod, Chimenea, baño con ducha y secador. Love, una suite con televisión, estación de Ipod, Chimenea, Minibar, baño con bañera ovalada, ducha, secador y terraza privada. Y Happy, un antiguo pajar de 40 metros cuadrados en dos plantas con televisión, estación de Ipod, Chimenea, baño con ducha y secador. Los precios van desde los 170 euros el día con desayuno incluido. Desayuno con bollería artesana, zumos naturales, tabla de embutidos, quesos y frutas entre otras cosas. Otros servicios del hotel son masajes, pedicuras y manicuras, lavandería, bicicletas Mountain Bike de uso gratuito y entrenador personal y de rutas, 24 horas de recepción continuas, clases de yoga en el jardín en primavera y verano, y wifi gratuita en todo el establecimiento. El uso de la leña de las chimeneas se abona aparte. El hotel dispone además de piscina exterior, salón de lectura, chill-out y parking gratuito. Otras experiencias que en Can Casi puedes hacer realidad son un viaje en globo, un vuelo en avioneta ultraligera, excursiones a caballo y alquilar bicicletas eléctricas. Y todo en un entorno maravilloso, muy cerca de Begur y sus calas de aguas transparentes. Sa Riera, Sa Tuna, Aiguafreda, Illa Roja y la playa del Racó. Y también muy cerca del pueblo medieval de Pals y su playa con vistas a las Islas Medas, una de las reservas de fauna y flora marina más importantes del Mediterráneo occidental. El Baix Emportà es una zona privilegiada, con verdes bosques y preciosos enclaves. Una estancia en Can Cusi en Regencos, es una escapada a la paz, la luz y a a siempre acogedora Costa Brava. Descúbrela.