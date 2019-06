Cáceres, ciudad a visitar en 2015 según The New York Times

Cáceres, que lucía tan hermosa como siempre mientras esperaba la llega de Fitur -la gran feria del turismo anual- a finales de este mes de enero para recibir el nombramiento oficial como Ciudad Española de la Gastronomía 2015, ha visto interrumpida su deliciosa espera con un nuevo reconocimiento, éste internacional; el New York Times ha incluido a la ciudad extremeña entre los 52 lugares del mundo a visitar en 2015. 52 como las semanas del año, que parecen muchos pero, ante la inmensidad del mundo, son sólo unos pocos y muy escogidos; Milán, Cuba, Filadelfia, Singapur, Bolivia, Durban, Medellín, Tanzania, Omán, Sri Lanka, Cáceres... y así hasta 52 lugares del mundo. Sobran los motivos para señalar Cáceres como una ciudad a visitar, el primero de ellos los vestigios de su historia que la han llevado a ser considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; su naturaleza, especialmente en primavera, merece también una visita pero lo que ha marcado la diferencia y ha hecho destacar a Cáceres sobre ostras ciudades con las que rivaliza en belleza e historia, ha sido la gastronomía; y es que desde que Atrio abrió sus puertas en el corazón de la amurallada Cáceres, el buen comer es otra cosa en esta ciudad. Hablamos de un restaurante, además de un hotel que completa su oferta con gusto exquisito, que ostenta dos Estrellas Michelín y cuya influencia se ha dejado sentir en otros locales de la ciudad de modo que un tapeo por Cáceres, por los bares de su Plaza Mayor, tiene es diferente, especial, con nuevas y sugerentes notas sápidas. Pocas dudas hay acerca de lo mucho y bueno que ha supuesto Atrio para Cáceres y será, es ya, en este año 2015 cuando la ciudad recoja los frutos de tan buena cosecha; es ciudad gastronómica del año y una de las 52 ciudades del mundo a visitar... ¿dónde alojarte? en Atrio. Se trata de un hotel integrado en la historia de Cáceres que sorprende por su moderno interior, un lugar que inspira paz por la sencillez de su cuidada decoración y uso de materiales y tejidos naturales. Claro que es su bodega, que pasa por ser una de las mejores de Europa, y por supuesto su restaurante lo que concita toda la atención. Toño Pérez es el chef que ha llevado a Atrio a sus dos Estrellas Michelín, el mismo que deleita cada día a los visitantes de la ciudad que se animan a hacer reserva y regalarse una comida o una cena en un restaurante deliciosamente único. Además en Atrio te lo ponen muy fácil, sólo elige el modo en el que quieres conocer Cáceres y haz tu reserva... ellos se encargan de todo, basta que digas si quieres una experiencia gastronómica, cultural o de la naturaleza extremeña. Apuntamos pues en nuestra agenda, como recomienda The New York Times, una visita a Cáceres en 2015.