Las Bodas de Isabel Segura

En el Teruel del Siglo XIII, Isabel de Segura y Diego de Marcilla viven un amor imposible. Un amor que perdura en el tiempo y que no termina bien, como todas las historias pasionales de la época. La historia es que a Diego, le dan un plazo para obtener fortuna si quiere casarse con Isabel. Y al terminar el plazo, regresa a Teruel donde su amada se ha casado con otro. Consigue verla pero al negarle un beso cae muerto. Isabel en su funeral acude a darle el beso negado y al hacerlo también pierde la vida. Una muerte por amor, así es como perdura la tradición. Y los amantes de Teruel están enterrados juntos y forman parte de la historia de la ciudad desde entonces. No son pocos lo que visitan cada año su mausoleo y dejan mensajes en él. Y desde luego no hay mejor momento para hacerlo que del 19 al 22 de febrero, cuando se representa en Teruel el desenlace de la Leyenda de Los Amantes, la historia de amor más bella jamás contada. Una representación en la que se implica toda la ciudad que además aporta sus escenarios naturales. Grupos teatrales, de músicos y de danza, participan en esta fiesta que se ha convertido en toda una tradición. Prepárate para un viaje al pasado, a la época medieval, porque esta fiesta comienza con el Anuncio de la Muerte de Diego de Marcilla, y sigue hasta el domingo con todas las escenas de la historia de los amantes. Espectáculos, cuenta cuentos, tabernas, música, conciertos, un mercado medieval, exposiciones, un torneo, ejércitos, templarios y un sinfín de actividades que hacen que Teruel se convierta en un parque temático de la Edad Media. Del 19 al 22 de febrero más de 17.000 personas vestidas al modo medieval toman las calles de la ciudad, 5.000 más en torno a haymas y campamentos que recrean la época de Diego e Isabel, y 400 actores representan y dan vida a la historia de “Los Amantes”. Teruel se convierte en una auténtica villa medieval y en un destino turístico estupendo para aprender de historia y pasarlo a lo grande con amigos o con toda la familia, porque en torno al mercado y las haymas hay atracciones infantiles y animación, además de meriendas medievales. Exhibiciones de cetrería y clases magistrales, para aprender a luchar con la espada, harán las delicias de los más pequeños. La plaza de la Catedral, el Parque de los Fueros, los Jardines de la Escalinata, la plaza de toros o la plaza de los Amantes se convierten en escenarios de las representaciones teatrales que se llevan a cabo durante todos estos días. Las Bodas de Isabel Segura son ya una fiesta declarada de Interés Turístico de Aragón, y se está trabajando para conseguir que pase a ser una fiesta de Interés Turístico Nacional. Teruel se traslada por unos días al siglo XIII. Juglares, talleres de costura medieval, esgrima, esquileo a la antigua usanza, títeres, vaquillas, danzas medievales, juegos de antaño, espectáculos de fuego, de circo, asados, vermuts medievales, desfiles de perros, tambores, acróbatas, por haber hay hasta un rincón esotérico, el Rincón de las Brujas. La fiesta comienza el jueves con el Anuncio de la Muerte de Diego de Marcilla, y a continuación todas las escenas se van a ir desarrollando por toda la ciudad hasta el domingo, que con la Oda a los Amantes y el Momento del Beso, en el que se invita a todos a besarse en honor a los Amantes, con tambores y bombo, finaliza la representación. Y si no sabes por donde empezar, puedes ver el programa de las fiestas en la página web de las Bodas de Isabel Segura o bien concertar una visita guiada que sale desde el Templete de la Glorieta y que incluye una degustación de productos de Teruel por las principales haymas de la Villa. Información e inscripciones en el teléfono Luvier 636349981. Anota esta fecha en el calendario, en febrero y coincidiendo con el tercer viernes del mes, se celebran en Teruel “Las Bodas de Isabel de Segura”.