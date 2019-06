Biet Ghiorgis, una iglesia bajo tierra

¿Alguna vez te has parado a elaborar una lista de lugares que tienes que visitar antes de morir? Puede sonar un poco drástico pero lo cierto es que todo el mundo -independientemente de si se ha parado a pensarla con papel y bolígrafo en la mano- la tiene hecha en su cabeza. Por supuesto no hay ninguna norma, pero la mayoría de ellas sería conveniente que incluyeran todos aquellos lugares icónicos que componen el mundo. Desde la Quinta Avenida hasta la Torre Eiffel sin olvidarse de el Taj Mahal, el Big Ben, la Puerta de Brandenburgo, el Golden Gate o la Muralla China. Aunque también se pueden incluir experiencias como ver una aurora boreal, un atardecer con la magia especial del continente africano o esquiar en pleno verano en Argentina. Todo ello son momentos inolvidables que nos hacen aprender y conocer parte del mundo que nos rodea. Pero sabemos que muchos viajeros incansables también pondrían en su lista lugares curiosos, que llaman la atención y son atípicos y originales. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, la llamada Biet Ghiorgis de Etiopía. También se la conoce con el nombre de la iglesia de San Jorge y está situada en la localidad de Lalibela. Alrededor de ella hay una leyenda que se ha transmitido con el paso de los siglos de generación en generación y que cuenta que su construcción es casi el resultado de un verdadero milagro. Cuentan que el rey Gebre Mesqel Lalibela construyó un número muy elevado de iglesias a lo largo del siglo XIII, coincidiendo con su mandato. Pero, casualidades de la vida, se le olvidó levantar una en honor a San Jorge, que es el patrón de Etiopía. San Jorge se molestó y enfadó con la deshonra del rey y rápidamente le reclamó un lugar para darle culto. Por este motivo, el rey Gebre Mesqel le prometió que construiría la iglesia más bonita del mundo únicamente dedicada a él, y cumplió su promesa. El resultado fue Biet Ghiorgis, un lugar que muchos consideran una de las maravillas del mundo no solo por su excepcional ubicación sino también por la estampa y la imagen que otorga a sus visitantes, sobre todo cuando la contemplan desde fuera. Esta peculiar iglesia será quizás una de las más originales del mundo y solo por ese motivo merece una visita. Lo curioso de ella es que se encuentra a 13 metros debajo del nivel de la tierra, es decir, ha sido escavada en la tierra y para acceder a ella es necesario caminar por una serie de pasadizos subterráneos que conducen hasta la entrada, ya que no hay manera de descender por los escarpados y empinados bordes que la custodian. La iglesia tiene planta de cruz y parece haber sido creada mucho antes que el resto de la tierra. Como si de alguna manera inexplicable existiera en ese lugar desde mucho antes de que el hombre mismo existiera. Su interior resulta también sorprendente y tiene varias pinturas y reliquias que merece la pena conocer. La iglesia de San Jorge es todo un hallazgo y entrar en ella, un privilegio para aquellos viajeros que tengan la suerte de hacer un viaje a Etiopía.