& Beyond Ngorongoro Crater Lodge, la belleza de Tanzania

El cráter de Ngorongoro en el norte de Tanzania es la caldera intacta del extinto volcán gigante más grande del mundo. Los científicos sostienen que probablemente antes de su erupción habría sido más alto incluso que el Monte Kilimanjaro, el pico más alto de Ýfrica. Hoy en día, se ha convertido en una amplia zona de tierras altas con un famoso cráter de 600 metros de profundidad. Casi tres millones de años más tarde, lo que fue una auténtica caldera, es uno de los más bellos refugios de vida silvestre que existe en la tierra. Y es precisamente en el borde del cráter del Ngorongoro donde se ubica Beyond Ngorongoro Crater Lodge, uno de los lugares más lujosos y elegantes del mundo en los que alojarse. Con magníficas vistas de una de las maravillas naturales más importantes del mundo. Rinocerontes negros protegidos, elefantes con colmillos gigantes, leones de melena negra y flamencos. Se estima que 25.000 grandes mamíferos habitan en esta fértil tierra, incluyendo una población de aproximadamente 6.000 ñúes. Pero si necesitas más razones por las que viajar hasta allí, te diremos que el borde del cráter se encuentra a una altitud de 2.400 metros, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un Paraíso, con mayúscula, de vida silvestre, con una concentraciónde población de fauna silvestre muy alta en el cráter, con impresionantes vistas. Que las primaveras son frescas y que nuestro verano coincide con temperaturas de entre 19 a 25º C, no hace tanto calor como podríamos pensar. Que hay un gran lago dentro del cráter. Que vas a poder conocer a los pastores Maasai y a su ganado que pasta al lado de los depredadores y las presas. Y que el Bosque Lerai es uno de los mejores lugares de Ýfrica para el avistamiento de leopardos. Y todo esto en un increíble Lodge. & Beyond Ngorongoro Crater Lodge, en ningún otro lugar despertarás con una decoración propia de un elegante palacio barroco. Sofás de brocado, espejos dorados, candelabros de cuentas y paredes con paneles. Pero con vistas al continente africano en tu ventana. En este lugar de contrastes Versalles se mezcla con los Maasai. Aquí todo es posible y el lujo natural del entorno, de impresionante belleza, hace que el espectacular interior de tu suite combine a la perfección con la arquitectura de paja artificial. Dividido en tres campamentos, 30 suites sobre pilotes con techos de hojas de plátano y techos de paja ofrecen una experiencia única en el Cráter, una estancia íntima y exclusiva. Cada campo con sus propias áreas de estar y comedor, con mayordomos privados. Sofás de brocado y alfombras persas te invitan a volver a vivir las experiencias del día alrededor del fuego. El comedor con forma de cúpula con grandes ventanales y vistas impresionantes. Una mezcla ecléctica de paneles de madera de teca elegantes, muebles victorianos y toques africanos crean un suntuoso ambiente que combina a la perfección con el propio cráter. Sillas de cuero reclinables en frente de una chimenea encendida y cortinas de seda cruda en tu terraza privada. Incluso una bañera gigantesca. El precio de junio a septiembre es de 1.142 euros por persona y día, e incluye el alojamiento, tres comidas diarias, refrescos, vinos de la casa, licores de marca local y cervezas, tés y cafés, refrescos en actividades lodge y lavandería. Actividades de Safari. Seguro de evacuación de emergencia. Un destino de lujo para vivir una experiencia única en pareja. Un palacio africano en forma de Lodge.