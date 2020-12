El Belén de Arena más espectacular del mundo está en la playa de Las Canteras

No importa cómo antes de fe, tanto si eres muy o poco religioso, tradición manda y, llegado el mes de diciembre, pocos son los que escapan de la Navidad y sus cosas, cosas entre las que no falta el Belén; y es que España atesora una tradición belenística de importancia internacional pero hoy no vamos a hablar de piezas de artesanía sino de obras de arte efímeras, del Belén de Arena de la Playa de las Canteras.

Belén de Arena, Playa de las Canteras | Imagen cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Se trata de un Belén efímero pero es de arena pero es también monumental ¿la razón? no solo su belleza sino también su tamaño: ocupa un espacio de 1.500 metros cuadrados, algunas de sus figuras alcanzan los 4 metros de altura y se han necesitado 2.000 toneladas de aerena para modelar las 8 escenas de las que se compone este majestuoso Belén que a estas alturas de diciembre ya se puede visitar (tanto personal como virtualmente).

Belén de Arena, Playa de Las Canteras | Imagen cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Este monuental Belén de Arena habla, como no podía ser de otro modo en las turísticas islas Canarias, varios idiomas, tantos como sus 8 escultores: el belga Enguerrand David, la holandesa Marielle Hessels, la lituana Sanita Ravina, el italiano Leonardo Ugolini, la americana Sue McGrew, los rusos Aleksey Rybak y Vadim Gryadov y la canadiense Karen Fralich.

Se podrá visitar hasta el día 6 de enero, día de los Reyes Magos, y en su edición número quince, dada además la triste particularidad de tratarse de un año de pandemia, cuenta con alguna novedad importante: la primera es la posibilidad de las visitas virtuales que están disponibles por primera vez y que pretenden paliar en lo posible el hecho de que el Belén no podrá recibir, por las restricciones de aforo, tantos visitantes como otros años; y la segunda es que una de las 8 escenas del Belén está dedicada a los que nos cuidan, los trabajadores de la sanidad.

Belén de Arena | Imagen cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Si quieres visitar este Belén recuerda que es necesario hacer reserva previa porque el aforo máximo permitido durante el recorrido es de 50 personas. Ten en cuenta también que los donativos que se recauden se dedicarán íntegramente a los comedores sociales de la isla; unos donativos que deberemos realizar de modo electrónico porque, por la maldita pandemia, no podrán hacerse en efectivo.

Más información:

Belén de Arena

Turismo de Las Palmas