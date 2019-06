Barcelona, desde el teleférico del puerto

Para muchos barceloneses, el teleférico que enlaza el puerto de Barcelona con Miramar, en la montaña de Montjuic, es ya una estructura familiar que forma parte de la fisionomía de la ciudad. Pero no son tantos los que saben que este teleférico fue ideado en 1926 por el arquitecto Carles Buigas, y que fue una estructura pensada para conectar la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 con la sección marítima.

Esta Exposición fue un gran acontecimiento para la ciudad de Barcelona desde el punto de vista cultural, económico, urbanístico y arquitectónico. Aun así, el teleférico no se terminó a tiempo, y no fue una realidad hasta el año 1931. Durante la Guerra Civil fue cerrado y las torres se convirtieron en un lugar estratégico para la defensa del puerto de Barcelona. Y hasta 1963 no se puso de nuevo en funcionamiento.

Hoy, restaurado, transporta viajeros entre la Barceloneta y Montjuic durante todo el año, en un recorrido apasionante que permite unas vistas impresionantes de toda la ciudad, el puerto de Barcelona y de las maravillosas playas bañadas por el mar Mediterráneo.

El recorrido total del teleférico es de 1.292 metros y el viaje dura unos diez minutos. El teleférico atraviesa el Puerto de Barcelona desde la Torre de San Sebastián, situada en la Playa de la Barceloneta, hasta el Mirador de Miramar, en la colina de Montjuic. Gran parte del recorrido transcurre sobre las aguas del puerto, y el punto más alto es en la mitad del trayecto, en la torre de Jaime I, donde se alcanzan los 70 metros. Las cabinas son de planta octogonal con puertas laterales, de un característico color rojo y tienen capacidad para 24 personas.

La torre de San Sebastián, en la playa de San Sebastián, en el barrio de la Barceloneta, tiene una altura de 78.4 metros con tres cruces de tirantes y ninguna división horizontal. En la parte alta hay un mirador de planta rectangular con ampliaciones poligonales y un restaurante de lujo, Torre de Alta Mar, un espacio vanguardista que corona la torre, además de la estación de las cabinas.

La torre de Jaime I, tiene 107 metros de altura y está situada en el muelle de Barcelona. Con una plataforma octogonal volada, es un mirador excepcional con vistas a la ciudad y al mar Mediterráneo. Esta torre situada junto al World Trade Center, es una de las torres de soporte de teleférico más altas del mundo. Ambas torres forman parte del Patrimonio Histórico-Artístico de Barcelona. La estación motora se encuentra en Miramar.

El precio del viaje es de 11 euros si es solo de ida y de 16,5 euros si el viaje es de ida y vuelta. De septiembre a junio el horario es de 11 a 19h. En verano la hora de cierre cambia y abre hasta las 20 h. En invierno, el último viaje es a las 17.30 h. Cerrado únicamente el 25 de Diciembre.



El teleférico del Puerto es una de las atracciones turísticas de Barcelona que no te puedes perder. Las vistas son sencillamente magníficas, y es un plan ideal, sobre todo, si viajas con los más pequeños de la casa. Toda una aventura que les va a encantar. El teleférico gestionado por la compañía Teleféricos de Barcelona, es una cita imprescindible en la Ciudad Condal. El Aeri del Port, es uno de los dos teleféricos de Barcelona, el más antiguo y el más espectacular, sin duda, una experiencia inolvidable.

Más información:

Teleférico del Puerto