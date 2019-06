Así son las espeluznantes casas encantadas que ofrece 'Horrorland', el primer parque de terror de España

Los amantes de las casas encantadas están de enhorabuena, ya que si visitan la feria para poder entrar a una de estas peculiares atracciones en 'Horrorland' podrán tener hasta 5 experiencias diferentes y a cada cual más siniestra.

La atracción principal de este scream park son las 5 casas encantadas con diferentes temáticas que podrán disfrutar los valientes que ya han comprado las entradas. Sin embargo no será lo único que los usuarios podrán disfrutar. Ya que además tendrán la oportunidad de hacer un terrorífico escape room del que todavía no se saben más detalles y de otra experiencia que el parque ha denominado 'extreme house' de la que tampoco hay más información. Lo único que se especifica es que para poder disfrutar de esta última experiencia las entradas tendrán que ser adquiridas en el propio parque.

Por otro lado también habrá una 'Game Zone' patrocinada por el influencer 'Cabroworld' y dos espacios de ocio llamados 'Scare Zone' y 'Food N' Drink Zone'.

Pero volviendo al tema de la atracción principal, ¿en qué consisten estas 5 casas encantadas?

Mutaciones, payasos, brujería, zombis y un matadero son los diferentes ambientes que podremos encontrar en estas siniestras casas encantadas y donde además tendremos que agudizar nuestos sentidos para poder salir airosos de ellas.

En primer lugar nos adentraremos en 'La Térmica' dónde los valientes realizarán un recorrido por la antigua central térmica abandonada (que acoje el lugar físico del parque) un laberinto que los usuarios tendrán que superar mientras evitan a las tenebrosas especies que han mutado debido a la radiación.

Otra de las experiencias es el 'Matadero' donde las personas ses convertirán en el 'ganado' y tendrán que huir si no quieren evitar la terrible experiencia de vivir la tortura de un matadero.

La tercera casa no está recomendada para las personas que le tengan fobia a los payasos, ya que en 'Clown Town 3D', los siniestros bufones asesinos los aterrorizarán viviendo una experiencia llena de efectos visuales en 3D.

Los zombis tampoco podían faltar en una buena casa encantada. En 'Black Out' si eres uno de los que has sobrevivido al apocalípsis y no te has convertido en un zombi tendrás que superar una pista americana repleta de obstáculos y retos.

Por último, otro clásico del mundo de terror no podía faltar en este parque del horror. Las brujas, en el 'Aquelarre' tendrás que superar totalmente a ciegas esta casa donde los olores, el sonido y el tacto serán tu única arma para luchar contra las hechiceras.