Anthem of the Seas, el crucero más tecnológico de la historia, atraca en España

Michael W. Bayley, director ejecutivo de Royal Caribbean, no tiene duda acerca de que “el futuro de los cruceros pasa por ofrecer al pasajero la mejor conectividad y lo último en tecnología”. Es un hecho incontestable. Ya no se trata sólo de pasarlo bien en un barco, sino que también es necesario poder contarlo en directo y, además, hacerlo con la ingeniería más puntera. Así, no es de extrañar que la compañía que dirige haya puesto el acento en este apartado a la hora de presentar su último gran barco: el Anthem of the Seas, que fue bautizado este pasado lunes en una emotiva ceremonia en el puerto de Southampton (Inglaterra).



Tras un par de viajes preinaugurales, España será el destino de la primera ruta de este nuevo ‘titán’ del mar, segundo crucero más grande del mundo, gemelo del Quantum of the Seas y con cifras que apabullan: 347 metros de eslora, 168.666 toneladas de peso, 8 metros de calado, 41 metros de manga, 16 cubiertas para pasajeros, 16 ascensores, 4.900 pasajeros de capacidad repartidos en 2.090 camarotes... Y todo ello, claro, con la mejor gastronomía, espectáculos, piscinas, ocio... porque el concepto vacacional de un crucero hace mucho que dejó de ser el mero trayecto en barco de un punto a otro.



El Anthem of the Seas llegará mañana viernes al puerto de Vigo, comenzando una ruta por el Cantábrico que también le llevará a Gijón y a Bilbao. En pocas semanas, además, será el Mediterráneo, Barcelona y Málaga, quienes tendrán la oportunidad de albergar este gigantesco buque en su puerto, para terminar en Cádiz, antes de emprender viaje a Nueva York.



Desde fuera llama la atención no sólo por sus muchas cubiertas y su altura, superior a la del Big Ben, sino también por un brazo mecánico que es, a su vez, una de los hitos tecnológicos de este barco. Se trata del North Star, una cabina que permite ascender, como si fuera una atalaya, a 100 metros sobre el nivel del mar y gozar de vistas de 360 grados durante los 10 minutos que dura el proceso de elevación.



Dentro, nos esperan otros muchos motivos para la sorpresa. Por ejemplo, el Bionic Bar, una coctelería en el que dos brazos robóticos han sustituido a los camareros y se encargan tanto de seleccionar los ingredientes como de agitar la coctelera, según lo haya requerido el pasajero a través de la aplicación de una tarjeta. Por cierto, que el pasajero lleva en todo momento una pulsera que equivale tanto a la llave del camarote como a una tarjeta de crédito, por lo que podemos irnos a nadar a alguna de las piscinas o al simulador de olas de surf sin preocuparnos de que se moje algo o llevar los bolsillos llenos.



Royal Caribbean tiene un acuerdo con las principales compañías del West End londinense, que en el Anthem of the Seas se traduce en la posibilidad de ver en el espectacular Royal Theater del barco el espectáculo ‘We Will Rock You’ como si estuviéramos en el centro de Londres. Del mismo modo, lo podemos pasar bien en su Star Plex, un espacio de dos plantas en el que se puede jugar con autos-choque de feria, lo último en videojuegos, juegos de mesa o escalada. Claro que todas estas actividades se quedan en nada cuando tenemos la oportunidad de experimentar la sensación de caída libre en el túnel de viento que corona el barco.



Robots, ingeniería, telecomunicaciones, diseño... e Internet. La conexión en todo el buque es superior a la que ofrece cualquier otro crucero actualmente. Grandes pantallas que se actualizan al momento con las fotos que suben a redes sociales los pasajeros (con el hashtag #anthemoftheseas) dan fe de ello. Y estos días, seremos los españoles quienes protagonicemos esas instantáneas. Una visita que dará a nuestros puertos un toque de lujo high-tech.



* Experimentar el ‘Anthem of the Seas’ de Royal Caribbean es posible a partir de 950 €/persona, según el crucero que se elija para esta temporada de verano.





Más información

Royal Caribbean