Acueducto de Segovia a través de datos realmente sorprendentes

No es ningún secreto que el Acueducto de Segovia es uno de los monumentos más visitados no solamente de Castilla y León, sino también de toda España. Y no es para menos. Este precioso acueducto se construyó en una época muy concreta, la del Imperio Romano. Concretamente en el siglo II d.C.

Si somos más concretos, este acueducto fue construido durante los reinados de Trajano y Adriano. Bien es cierto que actualmente tan solo nos fijamos en el acueducto que está en pleno centro de Segovia, aunque realmente va mucho más allá. Y es que el agua brota nada más y nada menos que desde un precioso manantial, el de Fuenfría.

Acueducto de Segovia | Imagen de Carlos Delgado en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Por si fuera poco, en la conocida plaza de Día Sanz hace un inesperado giro hasta alcanzar la plaza del Azoguejo. Es entonces cuando esta depresión hizo que los romanos decidieran construir esta espectacular obra arquitectónica. Tan solo en este tramo podemos ver unos 88 arcos (44 arcadas dobles, concretamente).

Cabe destacar que este acueducto segoviano fue destruido en 1072 por parte de los musulmanes, pero su reconstrucción tuvo lugar en el siglo XV. Por si fuera poco, recientemente se realizó una nueva restauración puesto que en los últimos años, a pesar de estar en un buen estado de conservación, estaba sufriendo un gran deterioro. Además, este acueducto cuenta con una serie de datos que debes conocer.

Acueducto de Segovia | Imagen de Carlos Delgado en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Cuántos arcos tiene?

El monumento romano cuenta con un total de 167 arcos. Todos ellos están apoyados, a su vez, en 120 pilares. Cabe destacar, como dato curioso, que para su construcción tuvieron que utilizar nada más y nada menos que 20.400 sillares de granito.

En total ¿cuál es la longitud del Acueducto de Segovia?

Aproximadamente, mide poco más de 16 kilómetros. No debemos olvidar que la función que tenía esta arquitectura romana era transportar agua desde las afueras hasta el mismo centro de la ciudad. Por lo tanto, tenía que contar con bastante longitud.

¿Cuál es la altura que presenta?

El punto más alto del Acueducto de Segovia cuenta con poco más de 28 metros de altura. Por si fuera poco, otros datos a tener en cuenta es que en el puente tiene una pendiente del 0,3% y, además, de manera continuada tiene un 5,53%. ¡Muy curioso!

Y hablando de agua, ¿cuál fue su caudal máximo?

Se dice que podía (y puede, por supuesto) llevar, aproximadamente, entre 20 y 30 litros por segundo. Este dato se debe a que su espectacular canal cuenta con unas dimensiones de lo más concretas, que lo hacen posible. Estamos hablando de un canal de 25x30x30 centímetros.