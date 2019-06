Abre sus puertas el jardín floral más bonito del mundo

La primavera no empieza realmente en holanda hasta que no abre sus puertas el gran parque floral Keukenhof, el jardín de flores con más récords, pues no solo es uno de los lugares más fotografiados del mundo, sino también una de las cinco atracciones turísticas más importantes de Europa y el mayor jardín de esculturas de los Países Bajos, por no hablar de los millones de flores que hay plantadas. Este año será el 24 de marzo cuando podamos empezar a disfrutar del mismo, y no cerrará su espectáculo de color hasta al menos el 16 de mayo. Serán dos meses para un espectáculo de colores y olores efímeros gracias a los 7 millones de bulbos plantados en una extensión de 32 hectáreas.

El tema escogido para 2016 es ‘El Siglo de Oro holandés, homenajeando el periodo en el que el país europeo experimentó un gran florecimiento en el campo del comercio, las artes y la ciencia. También fue el periodo en el que se descubrió que la Tierra era redonda y el comienzo de un comercio que llevó a Holanda a las altas esferas de las transacciones mundiales: el del tulipán.

En el Keukenhof podremos ver un mosaico de 250 metros cuadrados formado por 100.000 flores. Además, nos mostrarán un cuadro floral de la famosa cerámica azul de Delft en la que aparecerán representados el comercio, el transporte y las casas de los canales de Ámsterdam.

Será uno de los 30 espectáculos florales previstos a lo largo de estos dos meses, maravillosas obras de arte y siete impresionantes jardines. Y por si fuera poco, en el pabellón Orange Nassau se podrán visitar las diferentes exposiciones de flores que toman como referencia ese siglo de Oro tan próspero para Holanda.

No hay que perderse tampoco el tradicional desfile de flores que se celebrará el 23 de abril y que tiene un recorrido de 40 km. desde que sale de Noorwijk hasta llegar a Harleem. El tema de este año será ‘Moda & Flores’.

Este parque floral fue creado por un antiguo alcalde de Lisse y una serie de agricultores y exportadores de bulbos. Comenzó como una exposición al aire libre, y creció hasta convertirse en un evento anual con un área de 32 hectáreas y más de 4 millones de tulipanes de más de 100 variedades. Tiene más de 15 kilómetros de senderos y, si se desea, es posible dar un paseo en barco por los canales del parque floral y sus alrededores: el llamado Paseo de los susurros, de una hora de duración (7,50 € por persona).

El Keukenhof y sus tulipanes se han convertido en uno de los iconos tradicionales de la imagen turística de Holanda, con más de 800.000 visitantes al año en sus escasas siete semanas de apertura. Seguro que no te arrepientes de ser uno de ellos si te escapas a Holanda esta primavera. Para ello tienes que ir a Lisse, unos 35 km. al suroeste del centro de Ámsterdam y aun más cerca de Shipol. La entrada, desde 16 €.

Más información:

keukenhof.nl

holland.com